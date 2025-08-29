Nemzeti Sportrádió

Stollárék kiejtették a 16. helyen kiemelt orosz párost a US Openen

2025.08.29. 23:27
Stollár Fanny szép győzelmet aratott tajvani partnerével (Fotó: Imago Images, archív)
Stollár Fanny ott lesz a legjobb 32 között az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) női párosversenyében, miután társával sikerrel vette az első forduló jelentette akadályt.

A 26 éves magyar játékos a tajvani Vu Fang-hszien oldalán nevezett, kettősük a pénteki első fordulóban az Irina Hromacsova, Kamilla Rahimova orosz kettőssel csapott össze. A rivális közül Hromacsovát Stollár Fanny jól ismeri, ugyanis idén egymás oldalán Párizsban és 's-Hertogenboschban is WTA-tornát nyertek, emellett az előző két Grand Slam-viadalon is együtt indultak.

A magyar, tajvani duó a kiegyenlített első szett hajrájában, 6:5-nél elvette a rivális orosz páros adogatójátékát, és harmadik játszmalabdájával 52 perc elteltével előnybe került. A második játszma nem hozott izgalmakat, 1:1 után nem vesztettek gémet Stollárék, akik 1 óra 23 perc után léptek tovább, és a következő körben a Kato Miju, Renata Zarazúa japán, mexikói kettőssel találkoznak.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)
NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ
Stollár Fanny, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani)–Irina Hromacsova, Kamilla Rahimova (oroszok, 16.) 7:5, 6:1
FÉRFI PÁROS, 1. FORDULÓ
Sander Arends, Luke Johnson (holland, brit, 13.)–Marozsán Fábián, Mattia Bellucci (magyar, olasz) 6:2, 6:4

2025.08.29. 18:21

Marozsán párosban sem jutott tovább az első fordulóból a US Openen

A magyar teniszező egyesben már korábban búcsúzott, míg pénteken az olasz Mattia Bellucci partnereként is vereséget szenvedett.

 

