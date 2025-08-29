Nemzeti Sportrádió

Marozsán párosban sem jutott tovább az első fordulóból a US Openen

2025.08.29. 18:21
Marozsán Fábián párosban sem tudott mérkőzést nyerni a tornán (Fotó: Getty Images)
Marozsán Fábián az első fordulóban búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) férfi párosversenyétől.

Az egyesben is az első fordulóban kieső magyar játékos az olasz Mattia Bellucci partnereként a 13. helyen kiemelt Sander Arends, Luke Johnson holland, brit kettőssel találkozott a 32 közé jutásért lejátszott találkozón.

Az összecsapáson Marozsán Fábiánék az első szettben kétszer, a másodikban egyszer – a lehető legrosszabbkor, 4:4-nél – veszítették el az adogatójátékukat, és mivel ők nem tudtak brékelni, 62 perc után gratulálhattak ellenfeleiknek.

Egyéniben minden magyar induló búcsúzott a US Opentől, párosban azonban a nőknél Babos Tímea már a 2. fordulóba jutott, majd Stollár Fanny is csatlakozott hozzá az év utolsó Grand Slam-tornáján.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)
FÉRFI PÁROS, 1. FORDULÓ
Sander Arends, Luke Johnson (holland, brit, 13.)–Marozsán Fábián, Mattia Bellucci (magyar, olasz) 6:2, 6:4
NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ
Stollár Fanny, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani)–Irina Hromacsova, Kamilla Rahimova (oroszok, 16.) 7:5, 6:1

