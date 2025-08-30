Sinner nem élete meccsét játszotta, de bejutott a US Open nyolcaddöntőjébe

Denis Shapovalov egyszer már legyőzte Jannik Sinnert, négy évvel ezelőtt, az Australian Openen öt szettben nyert. A kanadai teniszező az első szettben ismét a szebbik arcát mutatta, 2:1-nél tenyeres nyerővel vette el ellenfele adogatását, és sokáig bréklabdát sem engedélyezett a világelsőnek. Majd ki is szerválhatta volna a játszmát, ám kétszer rontott, majd az olasz játékos fantasztikus labdamenet végén csodás átemeléssel jutott két bréklabdához, s az elsőnél az észak-amerikai labdája a hálóról kipattant. Sinner 2:5-ről visszajött a szettbe, majd azért dolgozott, hogy tie-break következzen, ám 30:40-nél kettős hibát ütött, amivel Shapovalov elvitte a játszmát.

A második szettben 3:3-ig bréklabda sem volt, ekkor viszont Sinner love game-mel brékelt, aki ugyan továbbra – önmagához képest – enerváltan játszott, de egy semmire nyert adogatójátékkal kiszerválta a játszmát. A 27. helyen kiemelt kanadai nem adta fel, elhúzott 3:0-ra, majd labdája volt a 4:0-hoz is, ám hirtelen fordult a kocka, és olasz riválisa 6:3-ra fordított (nyolc bréklabdából hármat kihasznált).

Shapovalov kicsit megrogyott, sorozatban kilenc elveszítette játék után tudott csak újra gémet nyerni. Még ezt követően is volt némi esélye visszajönni a szettbe, 3:5-nél volt bréklabdája, ám Sinner nem akarta még jobban elnyújtani ezt a (3 óra 14 perces) mérkőzést, és kihasználta első meccslabdáját, ezzel pedig ott van a nyolcaddöntőben.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

3. FORDULÓ

FÉRFI EGYES

Musetti (olasz, 10.)–Cobolli (olasz, 24.) 6:3, 6:2, 2:0-nál Cobolli feladta

Munar (spanyol)–Bergs (belga) 6:1, 6:4, 6:4

Sinner (olasz, 1.)–Shapovalov (kanadai, 27.) 5:7, 6:4, 6:3, 6:3

Riedi (svájci)–Majchrzak (lengyel) 5:3-nál Majchrzak feladta

Rubljov (orosz, 15.)–Vong Csak-lam (hongkongi) 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3

Később

De Minaur (ausztrál, 8.)–Altmaier (német)

Zverev (német, 3.)–Auger-Aliassime (kanadai, 25.)

Paul (amerikai, 14.)–Bublik (kazah, 23.)

NŐI EGYES

Muchová (cseh, 11.)–Nosková (cseh, 21.) 6:7 (5–7), 6:4, 6:2

Gauff (amerikai, 3.)–Frech (lengyel, 28.) 6:3, 6:1

Kosztyuk (ukrán, 27.)–Parry (francia) 3:6, 6:4, 6:2

Oszaka (japán, 23.)–Kasatkina (ausztrál, 15.) 6:0, 4:6, 6:3

Alekszandrova (orosz, 13.)–Siegemund (német) 6:0, 6:1

Később

Anisimova (amerikai, 8.)–Cristian (román)

Swiatek (lengyel, 2.)–Kalinszkaja (orosz, 29.)

Haddad Maia (brazil, 18.)–Szakkari (görög)