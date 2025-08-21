Magyar rangadó a US Open főtáblájáért

Szerdán a csaknem egész napos eső alaposan megcsúsztatta a programot. A magyar játékosok sem tudták befejezni meccsüket – Piros Zsombor el sem tudta kezdeni –, így magyar idő szerint csütörtök este ismét jelenésük volt.

Gálfi Dalma az első szettben 5:1-re vezetett az amerikai Fiona Crawley ellen, innen folytatták. A negyedik helyen kiemelt magyar játékos 6:2-re meg is nyerte az eredmény ellenére szoros játszmát. A másodikban 2:2 után Gálfi elvette az amerikai adogatását, és innentől már nem volt visszaút. Újabb brék, és 5:2 után Gálfi már a mérkőzésért adogathatott. Simán hozta, így 6:2-re nyerte ezt a szettet is.

Udvardy Panna 6:2-re megnyerte az első szettet a francia Manon Léonard ellen, és a másodikban is vezetett 1:0-ra – ők ketten innen folytatták. Udvardy egyértelműen jobb volt, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a francia már csak egy gémet nyert. A 29. helyen kiemelt magyar játékos 6:1-re hozta a játszmát, és ezzel megnyerte a meccset is.

A selejtező harmadik körében már a főtáblás szereplés a tét, Gálfi és Udvardy éppen egymás ellen játszik.

Egyesben Bondár Anna, Fucsovics Márton és Marozsán Fábián, míg párosban Babos Tímea biztosan ott lesz a vasárnap kezdődő idei negyedik, egyben utolsó Grand Slam-versenyen. A selejtezőben még Piros Zsombor (156.) is érdekelt, akinek ugyancsak átkerült az argentin Thiago Agustín Tirante (117.) elleni mérkőzése csütörtökre.

TENISZ

US Open, New York

Női egyes, selejtező, 2. forduló

Gálfi Dalma (4.)–Fiona Crawley (amerikai) 6:2, 6:2

Udvardy Panna (29.)–Manon Léonard (francia) 6:2, 6:1

Férfi egyes, selejtező, 2. forduló

20.25 után: Piros Zsombor–Thiago Agustín Tirante (argentin, 24.)