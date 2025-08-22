Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor ismét nyert a US Open selejtezőjében, először szerepelhet Grand Slam-főtáblán

2025.08.22. 21:19
Piros Zsombor ott van a US Open főtábláján (Fotó: Imago Images, archív)
Piros Zsombor a tenisz US Open férfi egyesének selejtezőjében 6:1, 4:6, 6:2-re legyőzte az ausztrál James Duckwortht, így sikerrel vette a harmadik kört is, és pályafutása során először Grand Slam-torna főtábláján szerepelhet.

Piros Zsombor még sosem mérkőzött meg a selejtezőben 5. kiemelt ausztrál James Duckworthszel, aki jelenleg 107. a világranglistán, de volt korábban 46. is, legjobb eredménye pedig Grand Slam-tornán a harmadik forduló a 2021-es wimbledoni viadalról. Első találkozójukon a magyar játékos rendkívül jól kezdett, egy love game után rögtön brékelt, majd a negyedik játékban a második bréklabdáját is kihasználta, ennek is köszönhetően elhúzott 5:0-ra. Ellenfele ugyan megnyerte az első játékát ezt követően, ám 25 éves teniszezőnk az első játszmalabdájával élve 24 perc alatt megnyerte az első szettet. 6:1

A folytatás nem alakult ilyen jól, Piros az első gémben veszni hagyott egy bréklabdát, majd elbukta az adogatójátékát, valamint a következő gémet is, így 3:0-s hátrányba került. A negyedik játékban 40 semmire ellépett, ám utána egyenlő lett az állás, és a 33 esztendős ausztrál két bréklabdához is jutott, azonban a világranglistán 156. teniszező fordított, s 3:1-re szépített. Duckworth love game-mel folytatta a mérkőzést, Piros is magabiztos adogatójátékot mutatott be, majd ismét riválisa szerválhatott, és többször is rontott, 15 mindnél kettős hibát ütött, utána pedig a hálóba vágta a labdát. Két esély nyílt a magyar játékos előtt, és a másodiknál ellenfele szélesre tette a labdát, tehát sikerült visszabrékelni. Az egyenlítéshez 15:40-ről kellett volna fordítania Pirosnak, azonban a hálóba ütötte a labdát, a következő gémben viszont újra nagyot küzdött, két szettlabdát hárított, majd brékelte az ausztrált. Újfent a játszmában maradás volt a tét, de Duckworth két bréklabdához jutott, Piros pedig szélesre ütötte a labdát, így elment a szett. 4:6

Fogadóként a döntő játszmában is jól ment Pirosnak, és az első gémben meg is csinálta harmadik bréklabdáját, majd végre nyugodt szervagém következett, amivel megerősítette a brékelőnyét. Ezt követően mindketten hozták az adogatójátékukat, aztán 3:1-nél a magyar teniszező újfent brékelt – alapvonalról ütött kiváló lecsapással jutott lehetőséghez, majd Duckworth labdáját megfogta a háló. Sajnos az ausztrál két bréklabdához jutott ezután, ám Piros az egyiket remek röptével, a másikat sarokba tett pontos tenyeressel hárította, és megerősítette dupla brékelőnyét. A rutinos rivális mérkőzésben maradt, és bár harmadik legmagasabban rangsorolt férfi játékosunk vétett egy kettős hibát az utolsó gémben, az első meccslabdájánál ellenfele szélesre ütötte a labdát, amivel véget ért az 1 óra 53 perces találkozó – Piros Zsombor készülhet élete első GS-főtáblás összecsapására. 6:2

A főtáblán férfi egyesben Piros mellett Marozsán Fábián és a winston-salemi döntőre készülő Fucsovics Márton lesz ott, a hölgyeknél pedig Bondár Anna és a selejtezőből felkerülő Gálfi Dalma érdekelt – némi esélye Udvardy Pannának is van, aki szerencsés vesztesként juthat még főtáblára.

Öt magyar teniszező legutóbb Grand Slam-főtáblán a 2022-es wimbledoni tornán szerepelt egyesben, akkor Bondár Annáért, Gálfi Dalmáért, Udvardy Pannáért, Fucsovics Mártonért és Balázs Attiláért szoríthattunk.

US OPEN
FÉRFI EGYES, SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ
Piros Zsombor–James Duckworth (ausztrál, 5.) 6:1, 4:6, 6:2
NŐI EGYES, SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ
Gálfi Dalma (4.)–Udvardy Panna (29.) 6:3, 6:4

