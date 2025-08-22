Gálfi Dalma nyerte a magyar rangadót, és feljutott a US Open főtáblájára

Bondár Anna mellett biztosan lesz még egy magyar a női egyes főtábláján, hiszen a 27 éves Gálfi Dalma és a 26 esztendős Udvardy Panna összekerült a selejtező harmadik, utolsó körében. A Tennis Tonic statisztikája szerint eddig négyszer mérkőztek meg egymással WTA- vagy ITF-versenyeken (csak salakon), s 2–2-re álltak – 2018-ban mindkét alkalommal Gálfi nyert, idén viszont Udvardy győzött a két áprilisi meccsen.

A péntek délutáni összecsapáson a világranglista-101. Gálfi kezdett szerválni, és bár nehezen hozta az adogatójátékát, a következő gémben brékelni tudott az első lehetőségéből. Udvardy (134.) 3:0-s hátrányban megnyerte az első játékát, a brékre viszont nem volt esélye fogadóként, miközben a szervagémjeit megoldotta. A balatonfüredi teniszező 5:3-nál a szettért adogathatott, és 40:15-nél remek szervával készített elő, majd pontos lecsapással véget vetett a játszmának. 6:3

Gálfi ismét bréklabdához jutott az első fogadójátékában, ám ezt hárította Udvardy, később pedig ezt még egyszer meg kellett tennie, de aztán csak vezetéshez jutott – a mérkőzésen először. Ellenfele kétszer is könnyedén egyenlített ezután, s harmadjára is csupán 15:30-ról kellett hoznia a szervagémjét, ami három egyenlő után sikerült is. A kaposvári születésű Udvardy agresszívebben teniszezett, mint az első szettben, így a sima adogatójáték után ismét megnehezítette riválisa dolgát fogadóként – amihez kellettek Gálfi rontásai is –, de csak egyenlőig jutott.

Udvardy 4:4-nél többször is hibázott az adogatójátékában, két bréklabdát engedett honfitársának, s a másodiknál szélesre ütötte a labdát. Gálfi így a mérkőzésért szerválhatott, és (többek között) jó adogatásainak köszönhetően hamar el is jutott három meccslabdáig. Az elsőt Udvardy jó elütéssel hárította, aztán viszont egy ász érkezett Gálfitól, aki 79 perc alatt továbbjutott, így ott lesz a főtáblán. Bár Udvardy szintén kiemeltként indult a selejtezőben, nem valószínű, hogy szerencsés vesztesként játszhat még az idei US Openen. 6:4

US OPEN

NŐI EGYES, SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ

Gálfi Dalma (4.)–Udvardy Panna (29.) 6:3, 6:4

FÉRFI EGYES, SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ

19.00 után: Piros Zsombor–James Duckworth (ausztrál, 5.)