Nemzeti Sportrádió

Parázs szócsata a US Openen, veszekedett ellenfelével a korábbi Garros-bajnok

Vágólapra másolva!
2025.08.28. 10:36
null
Ebből már aligha lesz békülés... (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Jelena Ostapenko US Open Taylor Townsend
A 2017-es Roland Garroson győztes Jelena Ostapenko 7:5, 6:1-re kikapott a párosban világelső, hazai közönség előtt szereplő Taylor Townsendtől, a meccs azonban heves veszekedésről marad emlékezetes.

A kézfogás után ugyanis a 25. kiemelt lett teniszező, hangosan nehezményezte, hogy ellenfele nem kért elnézést egy fontos pillanatban a hálón megpattant labdáért, s az amerikai csak annyit mondott, hogy nincs miért bocsánatot kérnie.

Azt mondta nekem, hogy bunkó és tanulatlan vagyok, és csak várjam ki, amikor nem Amerikában találkozunk

– részletezte Townsend, aki hozzátette, ő inkább hagyja a teniszütőjét „beszélni”.


Ostapenko a mérkőzést követően közösségi oldalán mélyült bele a történtekbe, a következőket írta:

A teniszben vannak bizonyos szabályok, amelyeket a legtöbb játékos betart, és ez volt az első alkalom, hogy ilyesmi történt velem. Ha valaki a hazájában játszik, attól még nem tehet meg bármit, nem viselkedhet úgy, ahogy akar.

Ostapenko szerint Townsend már a bemelegítésnél is sportszerűtlenül viselkedett, ezért is húzta őt fel ennyire az amerikai...

TENISZ
US OPEN, 2. FORDULÓ, NŐI EGYES
Townsend (amerikai)–Ostapenko (lett, 25.) 7:5, 6:1

 

tenisz Jelena Ostapenko US Open Taylor Townsend
Legfrissebb hírek

US Open: Alcaraz és Szabalenka hozta a kötelezőt, Rune máris kiesett

Tenisz
1 órája

Djokovics kiejtette a Piros Zsombort búcsúztató amerikait; visszalépett az 5. kiemelt a US Openen

Tenisz
12 órája

A második számú osztrák teniszező nem játszik ellenünk a Davis-kupában

Tenisz
22 órája

Fucsovics dereka beállt, de ígéri, hogy rendben lesz a Davis-kupára

Tenisz
Tegnap, 10:10

Gálfi Dalma: Emelt fővel távozom

Tenisz
Tegnap, 9:39

Zverev még nincs csúcsformában, de sikerrel vette az első akadályt a US Openen

Tenisz
Tegnap, 9:32

US Open: jól játszott Gálfi, de ez sem volt elég Nosková ellen

Tenisz
2025.08.26. 22:49

Nem sikerült átmenteni a winston-salemi formát, Fucsovics búcsúzott a US Openen

Tenisz
2025.08.26. 19:20
Ezek is érdekelhetik