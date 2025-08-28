Parázs szócsata a US Openen, veszekedett ellenfelével a korábbi Garros-bajnok

A kézfogás után ugyanis a 25. kiemelt lett teniszező, hangosan nehezményezte, hogy ellenfele nem kért elnézést egy fontos pillanatban a hálón megpattant labdáért, s az amerikai csak annyit mondott, hogy nincs miért bocsánatot kérnie.

Azt mondta nekem, hogy bunkó és tanulatlan vagyok, és csak várjam ki, amikor nem Amerikában találkozunk

– részletezte Townsend, aki hozzátette, ő inkább hagyja a teniszütőjét „beszélni”.



Ostapenko a mérkőzést követően közösségi oldalán mélyült bele a történtekbe, a következőket írta:

A teniszben vannak bizonyos szabályok, amelyeket a legtöbb játékos betart, és ez volt az első alkalom, hogy ilyesmi történt velem. Ha valaki a hazájában játszik, attól még nem tehet meg bármit, nem viselkedhet úgy, ahogy akar.

Ostapenko szerint Townsend már a bemelegítésnél is sportszerűtlenül viselkedett, ezért is húzta őt fel ennyire az amerikai...

TENISZ

US OPEN, 2. FORDULÓ, NŐI EGYES

Townsend (amerikai)–Ostapenko (lett, 25.) 7:5, 6:1