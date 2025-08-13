Marozsán Fábián kihagyja a winston-salemi tornát

Ennek értelmében – az előzetes nevezés ellenére – nem indul a jövő heti, winston-salemi 250-es tornán, inkább szeretne az edzésre koncentrálni. Marozsán az amerikai nagyvárosban a második körben búcsúzott, ahol a 26 éves görög Sztefanosz Cicipasztól kapott ki két játszmában 7:6, 6:2-re.

„Ez egy jó lehetőség volt, hogy legyőzzem Cicipaszt, de sajnos nem tudtam megugrani ezt az akadályt. Az első szett még jó volt, sokáig mentem vele, több esélyem is volt a brékre, de amikor nagyon kellett, nagyon jól szervált, és ez meccsben tartotta őt. Nem gondolom azt, hogy olyan extrát játszott volna Cicipasz, inkább a szervái voltak nagyon jók, amikkel nem tudtam mit kezdeni. Aztán sajnos elbuktam az első szettet, és utána úgy éreztem, hogy a nagy melegben mentálisan és fizikálisan is hullámvölgybe kerültem, visszaesett az energiaszintem” – mondta Marozsán.

A 25 éves sportoló intenzív edzésekkel próbál a lehető legjobban felkészülni a következő versenyeire. Elmondása szerint ezek a napok nagyon fontosak számára, mert most van egy kis ideje két verseny között, és nyugodt körülmények között készülhet a folytatásra.

„A US Open után jön a debreceni Davis-kupa, aztán az ázsiai túra, ezek mind keménypályás meccsek lesznek, ezért úgy tekintek erre az időszakra, hogy felkészülés a szezon hátralévő részére. Főleg úgy, hogy az ázsiai versenyeken, aztán visszatérve Európába sem lesz olyan sok védendő pontom. Nagyon fontos meccsek várnak rám – a magyar válogatottban és egyéniben egyaránt –, így minden lehetőséget ki kell használnom az edzésre” – zárta értékelését a világranglistán jelenleg 51. játékos.