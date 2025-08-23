Nemzeti Sportrádió

Holland ellenfél vár Fucsovicsra a winston-salemi tenisztorna döntőjében

K. Zs.K. Zs.
2025.08.23. 09:15
Botic van de Zandschulp (Fotó: Getty Images)
Címkék
Botic van de Zandschulp Fucsovics Márton Winston Salem
A holland Botic van de Zandschulp lesz Fucsovics Márton ellenfele a Winston-Salemben zajló 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású kemény pályás tenisztorna szombati döntőjében.

A világranglista 94. helyén álló magyar játékosnak nem kellett pályára lépnie pénteken, mert elődöntős ellenfele, az amerikai Sebastian Korda (86.) betegség miatt visszalépett.

Van de Zandschulp (92.) közép-európai idő szerint éjjel 1 órakor kezdte mérkőzését, amit 1 óra 32 perc alatt 6:4, 7:5-re megnyert a kilencedik helyen rangsorolt francia Giovanni Mpetshi Perricard ellen.

Tenisz
18 órája

Ellenfele visszalépett, Fucsovics játék nélkül döntős Winston-Salemben

A magyar teniszezőnek holland riválisa lesz a szombat késő esti fináléban.

Fucsovics korábban a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort, a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautistát, majd utóbbi honfitársát, a 12. kiemelt Jaume Munart búcsúztatta.

Fucsovics pályafutása ötödik ATP-fináléjára készülhet, eddigi mérlege két győzelem és két vereség. Van de Zandschulppal negyedik alkalommal találkozik, 2021 novemberében Stockholmban és 2023 áprilisában Monte-Carlóban a holland, 2022 januárjában Adelaide-ben Fucsovics győzött.

A döntő közép-európai idő szerint szombaton 23 órakor kezdődik.

(MTI)

 

