Holland ellenfél vár Fucsovicsra a winston-salemi tenisztorna döntőjében

A világranglista 94. helyén álló magyar játékosnak nem kellett pályára lépnie pénteken, mert elődöntős ellenfele, az amerikai Sebastian Korda (86.) betegség miatt visszalépett.
Van de Zandschulp (92.) közép-európai idő szerint éjjel 1 órakor kezdte mérkőzését, amit 1 óra 32 perc alatt 6:4, 7:5-re megnyert a kilencedik helyen rangsorolt francia Giovanni Mpetshi Perricard ellen.
Fucsovics korábban a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort, a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautistát, majd utóbbi honfitársát, a 12. kiemelt Jaume Munart búcsúztatta.
Fucsovics pályafutása ötödik ATP-fináléjára készülhet, eddigi mérlege két győzelem és két vereség. Van de Zandschulppal negyedik alkalommal találkozik, 2021 novemberében Stockholmban és 2023 áprilisában Monte-Carlóban a holland, 2022 januárjában Adelaide-ben Fucsovics győzött.
A döntő közép-európai idő szerint szombaton 23 órakor kezdődik.
