Ellenfele visszalépett, Fucsovics játék nélkül döntős Winston-Salemben

Az ATP 250-es viadal hivatalos honlapján jelent meg a hír péntek este, hogy nem rendezik meg a 22 órára kiírt Fucsovics Márton–Sebastian Korda elődöntőt férfi egyesben, ugyanis a 11. helyen kiemelt amerikai játékos betegség miatt lemondta a mérkőzést.

A 33 éves nyíregyházi teniszező így játék nélkül jutott a szombaton 23 órakor kezdődő döntőbe, ahol majd az ellenfele vagy a francia Giovanni Mpetshi Perricard lesz, vagy a Botic van de Zandschulp–Pu Jün-csaokete találkozó győztese – ez a negyeddöntős párharc a holland játékos 6:3, 4:3-as vezetéséről folytatódik este.

Fucsovics eddig négyszer szerepelt fináléban ATP-tornán (három 250-esen, egy 500-ason), s kétszer nyert, kétszer veszített. Legutóbb tavaly áprilisban a bukaresti versenyen döntőzött, amelyet 6:4, 7:5-re behúzott az argentin Mariano Navone ellen.