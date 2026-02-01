Újra Kocsis Tamás a Körmend kosárlabdacsapatának vezetőedzője

Zsebe Ferenc ügyvezető a vasi klub közösségi oldalán vasárnap elmondta, hogy a csapat közelmúltbeli teljesítményének átfogó értékelését követően úgy döntöttek, új irányba kívánják terelni a szakmai munkát, és egyeztetéseket kezdtek Matthias Zollner vezetőedzővel az együttműködés lezárásáról. A tárgyalások a közös megegyezés szándékával indultak meg, a vezetőség célja a helyzet korrekt és jogilag rendezett lezárása.

A Körmend a szlovák Teo Hojc irányításával kezdte a szezont, ő a 3. forduló után távozott. A következő hét bajnoki mérkőzésen Kocsis Tamás és Érsek Marcell vezette a csapatot, majd visszatért a német Matthias Zollner.

A csapat jelenleg hét győzelemmel és 11 vereséggel a tabella 9. helyén áll.

„A csapat játéka és eredményessége nem érte el a klub által elvárt szintet, miközben az együttes sorozatban több vereséget szenvedett el. A vezetőség megítélése szerint ebben a helyzetben nem volt indokolt a további kivárás, a klub érdeke egy határozott és időben meghozott szakmai döntést tett szükségessé” – áll a közleményben.

Zsebe Ferenc szerint Kocsis kinevezése mögött világos szakmai koncepció áll: következetes munka, határozott irányítás és azonnal érzékelhető változás a pályán.

A régi-új szakvezető ismeri a klub közegét, elvárásrendszerét és pontos képet alkotott arról, milyen irányba kell elmozdulni.

(MTI)