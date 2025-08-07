Gálfi Dalma nem jutott főtáblára Cincinnatiben

A világranglistán 102. magyar játékos a selejtező második fordulójában szerdán két játszmában, 6:3, 6:4-re kikapott a japán Ito Aoitól, a találkozó 1 óra 19 percig tartott.

A férfiaknál Marozsán Fábián (56.) alanyi jogon ott lesz az elitmezőnyben, az első fordulóban a kvalifikációból a főtáblára kerülő, hazai közönség előtt szereplő Colton Smith (136.) lesz az ellenfele, a mérkőzést magyar idő szerint csütörtökön (ma) 21.30 körül rendezik. Győzelem esetén a korábbi ATP-világbajnok görög Sztefanosz Cicipasz (30.) vár rá.

A nőknél Bondár Anna (60.) szerepel a főtáblán, ő az ausztrál Ajla Tomljanovic (88.) ellen kezd.

TENISZ, WTA-TORNA, CINCINNATI, SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

Ito (japán, 17.)–Gálfi (magyar, 12.) 6:3, 6:4