Fucsovics előre megmondta Pirosnak, most jön el az ideje

– Nagyon régóta várt erre, el is sírta magát a harmadik selejtezős mérkőzés megnyerése után. Hatalmas kő esett le a szívéről?

– Talán a legnagyobb a karrierem során, ennél csak az volt nagyobb nyomás, amikor az első kettő vesztes után a harmadik challengerdöntőmet tudtam végre megnyerni, az abban a pillanatban hasonló sikernek számított. Hullajtottam már könnyeket selejteződöntős vereség után, pláne amikor a Garroson szettelőnyben voltam, az jól megforgatta bennem a kést, de az összes eszembe jutott, kellett mindez, hogy erős tudjak maradni. Sok minden beugrott az elvesztett második szett után, a kisördög súgta a fülembe, hogy századszorra sem fog sikerülni. Nagyon nehéz volt kezelni és fenntartani a hitet, bízni magamban.

– Tudja, hogy hosszú évek után Fucsovics Mártonnak is a US Openen jött össze az áttörés még 2016-ban?

– Néztem az Almagro elleni meccsét, amelyen nem tudott nyerni a „felkvalizása” után. A US Open előtti utolsó közös edzésünkön említettem neki, hogy gyerekként követtem azt a mérkőzését, erre azt felelte, hogy most nekem jön el az időm. Ilyet még sosem mondott, és végül igaza lett.

– Menjünk sorjában: francia ellenfelet győzött le először, aztán a kvalifikációra challengerdöntővel a háta mögött érkező argentint, végül rutinos ausztrált. Milyenek voltak ezek a mérkőzések, folyamatosan tudta növelni az önbizalmát?

– Szerintem tudtam. Az első körben egyikőnk sem játszott túl jól, izgultunk, Bouquier-nek ez még csak a harmadik selejtezője volt Grand Slamen, nekem több a tapasztalatom. Nagyon rosszul kezdett, a szerváján kívül nem volt fegyvere, sok ki nem kényszerített hibát ütött. Adott fordulóban mindig javítottam a szintemen, kellett, mert az ellenfél is erősebb volt, főleg a döntőben. Duckworth a második szettben kemény pályán top 50-es játékhoz nyúlt, amire nem nagyon volt válaszom, bent ritörnözött, alapvonalról a cipőfűzőmre ütötte a labdát, szépen fejezte be a pontokat, rutinosan dolgozott a hálónál. A döntő szett az egész kvaliban a legjobbam volt, kapcsoltam, amikor kellett, kíváncsian várom, milyen három nyert szettig tartó meccset játszani Grand Slam-főtáblán.

– Ahol Zachary Svajda következik. Tavaly kétszer kikapott tőle, nem kellemes ellenfél?

– Nagyon nem fekszik nekem, bár eddig csak salakon játszottunk és nagyon rossz formában voltam, nyolcmeccses nyeretlenségi szériám volt, és mindkét vereség ez alatt történt, tehát annyira nem mérvadó. Svajda GS-en kedvező sorsolásnak is mondható, kaphattam volna helyette Rubljovot, Auger-Aliassime-ot, Drapert vagy Sheltont. Így sokkal nagyobb esélyem van, és nem kis motiváció, hogy a következő fordulóban Novak Djokovics jöhetne szembe, vagyis óriási élményért is megy a harc.

– A nyakunkon van már a Davis-kupa nagyon fontos, Ausztria elleni párharca. Látva, hogyan muzsikál ön, Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is, van okunk reménykedni?

– Természetesen, kívülállóként is a magyar csapatra tennék. Fábi és Marci zseniális formában van, ha jól mennek, elérik a top 20-as szintet, Marci a Davis-kupában mindig a legjobbját adja és Fábi is stabil évek óta, bárkit elkaphat. Olyan csapatunk van, hogy nem lehet nem nagyot álmodni.

– Milyen tervekkel várja az év hátralévő részét?

– A Davis-kupáig nem lesz versenyem, kemény pályán edzek rá, utána jön egy kínai túránk challengerekkel és a sanghaji ezres kvalijával, majd Európában fedett, kemény pályán folytatom. Svéd, belga és egyéb ATP-versenyeket célzunk most meg, nincs sok idő hátra az évből, kockáztatunk, hátha több esélyem lesz az Australian Open-főtáblára, bár így sincsen sok, betegség vagy sérülés miatt tíz-tizenkét versenyen sem tudtam százszázalékosan teniszezni az évben. A kvalifikáció második körének napján egyébként torokfájásra ébredtem, azóta betegeskedem, de remélem, meggyógyulok, és még nagyobb meglepetésre leszek képes!