Nemzeti Sportrádió

Fucsovics dereka beállt, de ígéri, hogy rendben lesz a Davis-kupára

Vágólapra másolva!
2025.08.27. 10:10
Fucsovics Márton derékproblémákkal küzdött (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz US Open Fucsovics Márton
Fucsovics Márton derékproblémákkal küzdött az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában, melyben 6:4, 6:4, 6:0-ra kikapott kedden a kanadai Denis Shapovalovtól.
Tenisz
15 órája

Nem sikerült átmenteni a winston-salemi formát, Fucsovics búcsúzott a US Openen

A magyar teniszező az első két szettben még pariban volt a kanadai játékossal, utána viszont már sérülés is hátráltatta.

A szombaton Winston-Salemben karrierje harmadik ATP-trófeáját begyűjtő magyar játékos a szövetség közösségi oldalán elmondta, beállt a dereka, ami miatt tavaly is kellett már meccset feladnia.

A múlt héten sok mérkőzést játszottam, és itt nagyon mások voltak a körülmények. Nem éreztem a labdát és az időzítést, nem tudtam belejönni a meccsbe, ráadásul Shapovalov elég csapkodós játékos. Három napja tornát nyertem, most az első körben kikaptam, de ha lehetne, sem változtatnék ezen semmit. Sok pontot gyűjtöttem az elmúlt időszakban, és most ez a legfontosabb, meg persze az, hogy bent maradjak a top 60-ban, top 50-ben. Most rosszul szerváltam, nem tudtam, hova dobjam a labdát, és egy játékos az ilyenekből már érzi, hogy megy-e a játék” – tette hozzá, majd rátért a szeptemberi Davis Kupa-párharcra is: 

„Kell egy kis pihenő és regeneráció, szerintem rendben leszek a debreceni világdöntő-selejtezőre az osztrákok ellen.”

A párharcot szeptember 12–13-án rendezik. Fucsovics búcsúja után egyesben már csak a nők között van magyar versenyben New Yorkban: Bondár Anna csütörtökön vívja második fordulós meccsét a görög Maria Szakkari ellen.

 

tenisz US Open Fucsovics Márton
Legfrissebb hírek

Gálfi Dalma: Emelt fővel távozom

Tenisz
1 órája

Zverev még nincs csúcsformában, de sikerrel vette az első akadályt a US Openen

Tenisz
1 órája

US Open: jól játszott Gálfi, de ez sem volt elég Nosková ellen

Tenisz
11 órája

Nem sikerült átmenteni a winston-salemi formát, Fucsovics búcsúzott a US Openen

Tenisz
15 órája

US Open: simán jutottak a második körbe Wimbledon idei bajnokai

Tenisz
15 órája

Fucsovics Márton a US Open előtt: Hallgass a testedre!

Tenisz
23 órája

Így győzte le Bondár Anna Elina Szvitolinát – videó

Tenisz
Tegnap, 10:35

Bondár Anna: Ez pályafutásom egyik legnagyobb győzelme

Tenisz
Tegnap, 8:48
Ezek is érdekelhetik