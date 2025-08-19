Nemzeti Sportrádió

Swiatek a döntőt is játszmavesztés nélkül nyerte meg Cincinnatiben

2025.08.19. 07:39
Iga Swiatek a győzelem kiharcolásának pillanataiban (Fotó: Getty Images)
WTA WTA Cincinnati Iga Swiatek Jasmine Paolini
A döntőben sem vesztett játszmát Iga Swiatek: a lengyel teniszező 7:5, 6:4-re legyőzte az olasz Jasmine Paolinit a Cincinnati Open magyar idő szerint keddre virradóra megrendezett női fináléjában.

Iga Swiatek nem kezdett jól, elvesztette az első adogatójátékát, aztán 0:3 után az ő percei következtek – zsinórban öt megnyert gém –, csakhogy 5:4-nél Jasmine Paolininek nagy munkával sikerült ismét brékelnie. Az olasz hiába kapaszkodott vissza játszmalabdáról, saját adogatását harmadszor is elbukta, majd jött Swiatek, és szervagémjét nullára nyerve behúzta az első játszmát.

A második szettben is el-elmentek az adogatójátékok, Paolini kezéből megint háromszor csúszott ki a saját gém, és ez újra elég volt Swiateknek – immár a meccs megnyeréséhez.

A Cincinnatiben egyetlen játszmát sem vesztő lengyel teniszező 24. tornagyőzelmét aratta, ezekből – a mostanival együtt – 11-et ünnepelt 1000-es viadalon.

WTA 1000, CINCINNATI (9.2 millió dollár, kemény pálya)
DÖNTŐ
Swiatek (lengyel, 3.)–Paolini (olasz, 7.) 7:5, 6:4

Tenisz
12 órája

Dráma Cincinnatiben: Sinner öt játék után feladta az Alcaraz elleni döntőt

Csupán 23 perce voltak a pályán a játékosok, amikor az olasz világelső a székbíróhoz indult.

 

 

