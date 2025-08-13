Sportrádió

Dimitrov kihagyja a US Opent

2025.08.13. 15:06
Dimitrov sérülése nem jött rendben a Wimbledon óta (Fotó: Getty Images)
tenisz US Open Grigor Dimitrov
A háromszoros Grand Slam-elődöntős bolgár Grigor Dimitrov sérülés miatt nem indul az augusztus 24-én kezdődő amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A 34 éves játékosnak ezzel megszakad szinte egyedülálló sorozata, ugyanis a 2011-es ausztrál nyílt bajnokság óta sorozatban 58 Grand Slam-tornán vett részt. Dimitrov ugyanakkor az elmúlt bő egy évben kifejezetten peches volt a GS-viadalokon, mivel a legutóbbi öt versenyen egyaránt sérülés miatt kellett feladnia aktuális meccsét. 

Legutóbb, Wimbledonban emlékezetes módon kétszettes előnyben volt a későbbi győztes olasz Jannik Sinner elleni negyeddöntőben, amikor mellizomsérülés miatt be kellett fejeznie a játékot. New Yorkban éppen a londoni sérülése miatt nem tud játszani.

A világranglistán jelenleg 21. bolgár teniszező 2019-ben az US Openen, 2017-ben az Australian Openen, 2014-ben pedig Wimbledonban játszott elődöntőt, a világranglistán legelőkelőbb helyezése a harmadik volt, 2017-ben pedig megnyerte az idényzáró ATP-világbajnokságot.

tenisz US Open Grigor Dimitrov
