Bardóczky Kornél megnevezte, kik készülhetnek az osztrákok elleni Dk-párharcra

2025.08.14. 16:05
Fucsovics (balra) és Marozsán is ott van a keretben (Fotó: Kovács Péter)
Bardóczky Kornél szövetségi kapitány kihirdette a magyar teniszválogatott összetételét a szeptember 12-13-án esedékes debreceni Davis-kupa-szuperdöntő osztrákok elleni selejtezőjére.

 

„Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor és Fajta Péter a négy benevezett játékos” – közölte csütörtökön a magyar szövetség a közösségi oldalán. „A szabály szerint hármat lehet még cserélni a találkozó előtt, ami azt is jelenti, hogy lehet még ötödik tagja a válogatottnak”.

A bejegyzés arra is kitért, hogy az osztrákok a legerősebb összeállításban készülnek, azaz Filip Misolic, Sebastian Ofner és Jurij Rodionov szerepelhet egyesben, míg Lucas Miedler és Alexander Erler párosban kaphat lehetőséget. Debrecenben, a Főnix Arénában rendezik a Magyarország–Ausztria Davis-kupa-mérkőzést, amelyet az M4 Sport közvetíti.

 

