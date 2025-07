Marozsán tíz meccslabdát hárított, de Munar jutott tovább Wimbledonban

Marozsán Fábián két napja először nyert meccset a wimbledoni főtáblán a pályafutása során. Mivel a legjobb magyar teniszezőnek nem a füves pálya az erőssége, várható volt, hogy Jaume Munar irányít majd. Annak ellenére, hogy a világranlgistán a spanyol csak három hellyel előzi meg játékosunkat (55. és 58.).

Sajnos a meccsen Marozsán rengeteg ki nem kényszerített hibát ütött, az összesen 205 labdamenet során 46-ot. Emiatt a spanyol simán nyerte az első és a második szettet is (6–2, 6–3).

A harmadik játszma is úgy kezdődött, hogy Munar simán hozza, 5:2-re vezetett már, de Marozsán nem adta könnyen a győzelmet. Nagyon nem. Kiharcolta a rövidítést úgy, hogy közben öt mérkőzéslabdát is hárított! A tie-break során Marozsán további öt meccslabdát védett, és még szettlabdája is volt, ám nem sikerült megnyernie. Munar a 11. lehetőséget már nem hagyta ki, és megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

TENISZ

WIMBLEDON

Férfiak, egyes, 2. forduló

Marozsán Fábián–Jaume Munar (spanyol) 2:6, 3:6, 6:7 (9–11)