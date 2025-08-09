Megszületett Rafael Nadal második gyermeke

A spanyol beszámolók szerint a gyermek augusztus 7-én született, ugyanabban a Baleár-szigeteki kórházban, ahol az első gyermekük is.

A 22-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal felesége, Mery Perelló ismét fiúgyermeknek adott életet és már el is hagyhatta a kórházat. A gyermeket Miguel névre keresztelték, mégpedig Mery édesapja után, aki 2023 tavaszán hunyt el hosszú betegség után. Az Europa Press szerint az édesanya ezzel a gesztussal akar tisztelegni édesapja emléke előtt.

A Nadal família első gyermeke 2022 októberében született, az édesapa után Rafael névre keresztelték.