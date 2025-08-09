Marozsán szoros meccsre késztette Cicipaszt, ám a fontos pillanatokban a görög játékos volt a jobb

ATP/WTA 1000, CINCINNATI OPEN (9 193 540 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, 2. FORDULÓ

Sztefanosz Cicipasz (görög, 25.)–Marozsán Fábián 7:6 (7–3), 6:2

A világranglistán korábban 3. helyen is álló, jelenleg 29. helyezett Sztefanosz Cicipasszal először mérkőzött meg Marozsán Fábián (51.). Bár a kétszeres Grand Slam-döntős görög játékos februárban megnyerte a dubai 500-as tornát, idén nincs nagy formában, a három eddigi GS-en összesen egy meccset nyert meg, és legutóbb áprilisban tudott két egymást követő találkozót behúzni. Ennek köszönhetően a Vasas SC versenyzője nem volt esélytelen, és stabilan is játszott, szépen hozta a szervagémjeit – az első szettben csupán egy bréklabdát engedélyezett ellenfelének, és hárította is. A magyar teniszezőnek sokáig fogadóként nem volt sansza a jól szerváló görög játékos ellen, azonban 5:5-nél három bréklabda is adódott előtte, ám Cicipasz semmi 40-ről fordított. A tie-breaket 0–3-mal indította a 25 éves magyar, és bár feljött mínusz egyre, csak három pontot tudott nyerni, így 51 perc alatt elúszott az első játszma. 7:6

Sztefanosz Cicipasz jó szervajátéka döntőnek bizonyult (Fotó: Getty Images)

A második felvonás hasonlóan alakult, legalábbis 2:2-ig, ezt követően megingott Marozsán. A harmadik adogatójátékában 30 mindnél két ki nem kényszerített hibát követett el, amivel brékelőnybe került a görög, amit aztán meg is erősített. Még itt sem lett volna minden veszve, ám ehhez hozni kellett volt a magyar teniszezőnek a szervagémjét, csakhogy a fontos pillanatokban hibázott, így Cicipasz dupla brékelőnyre tett szert, vagyis karnyújtásnyira került a mérkőzés megnyerésétől. Marozsán parádés ejtéssel ugyan megnyerte az első pontot, azonban ellenfele két ászt is ütött ebben a gémben, és a többi adogatásával sem tudott mit kezdeni a Vasas-játékos – Cicipasz az első meccslabdájával élni tudott. 6:2

Bár csak 1 óra 23 percig tartott a találkozó, és szettet sem sikerült nyernie Marozsánnak, a különbséget leginkább az adogatások jelentették. Cicipasz az ászokban (9–2), a kettős hibákban (0–5) és a beütött első szervákban (70%–58%) is jobbnak bizonyult, nem mellesleges az igazán fontos pontoknál jobban koncentrált. A görög így ott van a harmadik fordulóban, ahol majd a francia Benjamin Bonzi lesz az ellenfele.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

FÉRFI EGYES, 2. FORDULÓ

Bonzi (francia)–Musetti (olasz, 8.) 5:7, 6:4, 7:6 (7–4)

Rinderknech (francia)–Ruud (norvég, 11.) 6:7 (5–7), 6:4, 6:2

Rune (dán, 7.)–Szafiullin (orosz) 7:5, 7:6 (7–5)

Michelsen (amerikai, 28.)–Moutet (francia) 3:6, 6:3, 6:4

Auger-Aliassime (kanadai, 23.)–Etcheverry (argentin) 6:2, 7:6 (7–3)

Paul (amerikai, 13.)–P. Martínez (spanyol) 6:2, 6:2

Mannarino (francia)–Machác (cseh, 19.) 6:3, 6:3

Diallo (kanadai, 30.)–Báez (argentin) 7:5, 6:4

Sinner (olasz, 1.)–Galán (kolumbiai) 6:1, 6:1

Humbert (francia, 20.)–Vong (hongkongi) 6:3, 6:4

NŐI EGYES, 2. FORDULÓ

Kosztyuk (ukrán, 25.)–Maria (német) 6:0, 6:1

Ito (japán)–Pavljucsenkova (orosz, 27.) 6:1, 4:6, 6:4

Swiatek (lengyel, 3.)–Potapova (orosz) 6:1, 6:4

Bouzas (spanyol)–Fernandez (kanadai, 21.) 6:3, 6:3

Cirstea (román)–Frech (lengyel, 22.) 7:6 (7–4), 2:6, 6:4

Joint (ausztrál)–Haddad Maia (brazil, 18.) 6:4, 4:6, 6:4

Lys (német)–Keys (amerikai, 6.) 6:1, 3:6, 7:5

Townsend (amerikai)–Szamszonova (orosz, 13.) 6:2, 6:4

Raducanu (brit, 30.)–Danilovics (szerb) 6:3, 6:2

Alekszandrova (orosz, 12.)–Sun (új-zélandi) 6:4, 6:2