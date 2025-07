Elmaradt a címvédés, Bondár Anna kikapott a hamburgi döntőben

A hetedik helyen kiemelt magyar teniszező címvédőként indult a német tornán, igaz, tavaly a verseny még egy osztállyal lejjebb, a WTA 125 , azaz Challenger kategória részét képezte. Bondár az egész hét során remekül játszott - egyesben és párosban is döntőbe verekedte magát, és ilyen szintű versenyen először játszhatott döntőt.

A fináléban az idei Roland Garros női egyesének legnagyobb meglepetéseként elődöntőbe jutó Lois Boisson volt Bondár ellenfele, s a 28 éves Bondár úgy kezdte a mérkőzést, hogy a vérmesebb szurkolói már-már zsebben érezhették a címvédést is. Bondár ugyanis remek tenisszel nyitott, az első négy játékban mindössze három pontot engedélyezett nála hat évvel fiatalabb ellenfelének, s gyorsan meglépett 4:0-ra. Hiába került azonban dupla brékelőnybe a magyar teniszező, előnyét nem tudta megtartani, még így sem, hogy 5:2-re is vezetett. Boisson viszont innen magára talált, miközben Bondár kétszer is a szettért szervált, de erőfeszítéseit nem kísérte siker, Boisson sorozatban öt játékot nyert, s 7:5-re begyűjtötte az első játszmát.

Bondár a második felvonás elején gyorsan véget vetett a rossz szériájának, 1:1 után brékelt, ám 3:1-es előnyénél ismét jött a hullámvölgy, s a következő öt játszmát ismét elveszítette, így a francia élete első tornagyőzelmét ünnepelhette, míg Bondár a papíron délután fél ötkor kezdődő páros döntőjében vigasztalódhat a holland Arantxa Rus oldalán.

WTA 250-ES TORNA, HAMBURG (275 000 dollár, salak)

EGYES, DÖNTŐ

Boisson (francia, 5.)–Bondár Anna (7.) 7:5, 6:3