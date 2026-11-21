Bár minden jel arra mutatott, hogy George Russell lehet a Las Vegas-i pole pozíció legfőbb esélyese, miután a száraz pályán rendezett harmadik szabadedzésen nagy fölénnyel, több mint kilenc tizedmásodperces előnnyel zárt az élen, majd az időmérő első szakaszában is ő bizonyult a leggyorsabbnak, végül a csapattársa, Andrea Kimi Antonelli elsőségével zárult a Q3, ami a versenyzőt és a Mercedest is meglepetésként érte.

Az olasz ráadásul mindezt úgy érte el, hogy az is kérdéses volt, egyáltalán felér-e időben a második gyors körére, majd közvetlenül Arvid Lindblad mögött vágott neki a mindent eldöntő körnek. Bár Antonelli és az „ezüstnyilak” csapatfőnöke, Toto Wolff is azt hitte, a Racing Bulls közelsége megpecsételte a sorsát, a versenyző a szélárnyékot is kihasználva futotta meg a leggyorsabb kört, igaz, a versenyt nem a pole pozícióból, hanem a hatodik helyről kezdheti a rajtbüntetése miatt.

A világbajnok autójába a hétvége előtt új belső égésű motort szereltek be, amely öthelyes hátrasorolást vont maga után. A rajtelsőséget Max Verstappen örökölte meg, aki Russell-lel osztozhat az első soron.

„Nagyon furcsa időmérőm volt. Eleinte nem tudtam működésre bírni a gumikat, egyáltalán nem éreztem az autót, hiányzott az önbizalmam, sokat hibáztam, és még a fékekkel is küzdöttem. Szóval mindent összevetve nagyon váratlanul ért az eredmény. Már az utolsó gyors köröm megkezdése előtt azt hittem, hogy elúszott a lehetőség, mert csupán egy másodperccel az előttem haladóhoz képest vágtam neki, de itt olyan jelentős a szélárnyék, hogy a segítségével sikerült időt nyernem, és megszereztem az első helyet.”

Antonelli hisz benne, hogy a hatodik pozícióból indulva is esélye lehet beleszólni az élen zajló csatába. „A hosszú etapon eleve sokkal magabiztosabbnak éreztem magam, így remélem, hogy sikerül jó rajtot vennem, felzárkóznom, és jó eredményt érhetek el. Úgy hiszem, jó esélyem lehet harcba szállni a győzelemért is” – nyilatkozta az olasz pilóta, aki még a hétvége előtt megosztotta, adott esetben kész segíteni Russellt a bajnoki második hely elérésében.

Az egész hétvégén erős tempót mutató Russell sem hitt a szemének, amikor szembesült vele, milyen jelentős a szélárnyék hatása. Bár a brit pilóta végül nemcsak a csapattársával, Antonellivel, hanem Verstappennel szemben is alulmaradt, összességében elégedett volt a teljesítményével.

„Összességében jó kvalifikációt és napot zártam. Szerettem volna megszerezni a pole-t, de most elégedettebb vagyok a teljesítményemmel, mint néhány héttel ezelőtt Mexikóvárosban voltam, ahol az első sorba kvalifikáltam magam. De minden az időzítésről és a szélárnyékról szólt. Nem hiszem, hogy bárki is számított volna rá, hogy ilyen nagy hatása lehet. Hihetetlen volt. Még mindig nehezen tudom felfogni, mi történt. Kimi azt mondta, hogy magához képest egy másodpercet nyert csak az egyenesekben. Igaz, nagy kockázatot vállalt, ha csak kicsit is később ér fel, akkor nem is futhatott volna újabb kört.”

„Kimi nagyszerű munkát végzett, és talán ő is azt hitte, hogy nem fog jól alakulni, de végül nagyon jól jött ki a helyzetből. Ami engem illet, a második helyről rajtolva minden nyitott. Szoros küzdelemre számítok. A szélárnyék hatása olyan jelentős, hogy az élen haladónak elég nehéz dolga lesz elhúzni, szóval szerintem az első öt-hat helyről induló egyaránt harcban lehet a győzelemért.”

Az élről tehát Verstappen indulhat, aki idénybeli harmadik, pályafutása 51., míg a helyszínen az első pole pozícióját szerezte meg. A Las Vegasban már kétszer diadalmaskodó holland pilóta bevallotta, nem volt teljesen elégedett az autójával. „Még mindig küszködöm néhány olyan problémával, amelyek Brazíliában is megnehezítették az életemet, de próbálom így is a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből.”

„Szerintem jól sikerült az időmérő, remek munkát végeztünk. A harmadik szakaszban szinte tökéletesen sikerült az első köröm, ráadásul a szélárnyék hatását is sikerült kihasználnom. Az, hogy az első sorból indulhatok, rendkívül jó eredmény. Elégedett vagyok a kvalifikáció alakulásával, és örülök, hogy a pole pozícióból rajtolhatok. Sok az ismeretlen a verseny előtt, sok minden függ a tempótól és a gumikezeléstől. A Mercedes egész hétvégén nagyon gyors volt, így nehéz lesz legyőzni. Remélhetőleg jó rajtot veszek, aztán meglátjuk, mit tehetek.”



LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Antonelli Mercedes 1:33.893 átlag: 237.755 km/ó 2. Verstappen Red Bull-Ford 1:34.151 0.258 mp h. 3. Russell Mercedes 1:34.224 0.331 4. Norris McLaren-Mercedes 1:34.244 0.351 5. Hadjar Red Bull-Ford 1:34.592 0.699 6. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:34.668 0.775 7. Piastri McLaren-Mercedes 1:34.899 1.006 8. Lawson Racing Bulls-Ford 1:35.090 1.197 9. Gasly Alpine-Mercedes 1:35.105 1.212 10. Colapinto Alpine-Mercedes 1:35.314 1.421 11. Leclerc Ferrari 1:35.197 0.803 12. Hamilton Ferrari 1:35.253 0.859 13. Hülkenberg Audi 1:35.460 1.066 14. Sainz Williams-Mercedes 1:35.641 1.247 15. Bortoleto Audi 1:35.993 1.599 16. Albon Williams-Mercedes 1:36.125 1.731 17. Camara Haas-Ferrari 1:36.220 1.556 18. Pérez Cadillac-Ferrari 1:37.383 2.719 19. Alonso Aston Martin-Honda 1:37.400 2.736 20. Stroll Aston Martin-Honda 1:37.550 2.886 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:37.601 2.937 22. Bearman Haas-Ferrari 1:48.005 13.341

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Russell 1:34.664 1. Verstappen 1:34.394 2. Antonelli 1:34.684 2. Gasly 1:34.559 3. Leclerc 1:35.040 3. Russell 1:34.617 4. Norris 1:35.109 4. Piastri 1:34.763 5. Verstappen 1:35.264 5. Norris 1:34.766 6. Hadjar 1:35.413 6. Lindblad 1:34.963 7. Lindblad 1:35.456 7. Colapinto 1:34.982 8. Lawson 1:35.489 8. Lawson 1:35.048 9. Piastri 1:35.491 9. Hadjar 1:35.064 10. Sainz 1:35.588 10. Antonelli 1:35.086 11. Hülkenberg 1:35.710 11. Leclerc 1:35.197 12. Gasly 1:35.718 12. Hamilton 1:35.253 13. Hamilton 1:35.743 13. Hülkenberg 1:35.460 14. Albon 1:35.856 14. Sainz 1:35.641 15. Colapinto 1:35.930 15. Bortoleto 1:35.993 16. Bortoleto 1:36.149 16. Albon 1:36.125 17. Camara 1:36.220 18. Pérez 1:37.383 19. Alonso 1:37.400 20. Stroll 1:37.550 21. Bottas 1:37.601 22. Bearman 1:48.005