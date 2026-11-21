Russell nem hitt a szemének: Antonelli mindenkit meglepett, és a 6. helyről is a győzelem a célja Las Vegasban
Bár minden jel arra mutatott, hogy George Russell lehet a Las Vegas-i pole pozíció legfőbb esélyese, miután a száraz pályán rendezett harmadik szabadedzésen nagy fölénnyel, több mint kilenc tizedmásodperces előnnyel zárt az élen, majd az időmérő első szakaszában is ő bizonyult a leggyorsabbnak, végül a csapattársa, Andrea Kimi Antonelli elsőségével zárult a Q3, ami a versenyzőt és a Mercedest is meglepetésként érte.
Az olasz ráadásul mindezt úgy érte el, hogy az is kérdéses volt, egyáltalán felér-e időben a második gyors körére, majd közvetlenül Arvid Lindblad mögött vágott neki a mindent eldöntő körnek. Bár Antonelli és az „ezüstnyilak” csapatfőnöke, Toto Wolff is azt hitte, a Racing Bulls közelsége megpecsételte a sorsát, a versenyző a szélárnyékot is kihasználva futotta meg a leggyorsabb kört, igaz, a versenyt nem a pole pozícióból, hanem a hatodik helyről kezdheti a rajtbüntetése miatt.
A világbajnok autójába a hétvége előtt új belső égésű motort szereltek be, amely öthelyes hátrasorolást vont maga után. A rajtelsőséget Max Verstappen örökölte meg, aki Russell-lel osztozhat az első soron.
„Nagyon furcsa időmérőm volt. Eleinte nem tudtam működésre bírni a gumikat, egyáltalán nem éreztem az autót, hiányzott az önbizalmam, sokat hibáztam, és még a fékekkel is küzdöttem. Szóval mindent összevetve nagyon váratlanul ért az eredmény. Már az utolsó gyors köröm megkezdése előtt azt hittem, hogy elúszott a lehetőség, mert csupán egy másodperccel az előttem haladóhoz képest vágtam neki, de itt olyan jelentős a szélárnyék, hogy a segítségével sikerült időt nyernem, és megszereztem az első helyet.”
Antonelli hisz benne, hogy a hatodik pozícióból indulva is esélye lehet beleszólni az élen zajló csatába. „A hosszú etapon eleve sokkal magabiztosabbnak éreztem magam, így remélem, hogy sikerül jó rajtot vennem, felzárkóznom, és jó eredményt érhetek el. Úgy hiszem, jó esélyem lehet harcba szállni a győzelemért is” – nyilatkozta az olasz pilóta, aki még a hétvége előtt megosztotta, adott esetben kész segíteni Russellt a bajnoki második hely elérésében.
Az egész hétvégén erős tempót mutató Russell sem hitt a szemének, amikor szembesült vele, milyen jelentős a szélárnyék hatása. Bár a brit pilóta végül nemcsak a csapattársával, Antonellivel, hanem Verstappennel szemben is alulmaradt, összességében elégedett volt a teljesítményével.
„Összességében jó kvalifikációt és napot zártam. Szerettem volna megszerezni a pole-t, de most elégedettebb vagyok a teljesítményemmel, mint néhány héttel ezelőtt Mexikóvárosban voltam, ahol az első sorba kvalifikáltam magam. De minden az időzítésről és a szélárnyékról szólt. Nem hiszem, hogy bárki is számított volna rá, hogy ilyen nagy hatása lehet. Hihetetlen volt. Még mindig nehezen tudom felfogni, mi történt. Kimi azt mondta, hogy magához képest egy másodpercet nyert csak az egyenesekben. Igaz, nagy kockázatot vállalt, ha csak kicsit is később ér fel, akkor nem is futhatott volna újabb kört.”
„Kimi nagyszerű munkát végzett, és talán ő is azt hitte, hogy nem fog jól alakulni, de végül nagyon jól jött ki a helyzetből. Ami engem illet, a második helyről rajtolva minden nyitott. Szoros küzdelemre számítok. A szélárnyék hatása olyan jelentős, hogy az élen haladónak elég nehéz dolga lesz elhúzni, szóval szerintem az első öt-hat helyről induló egyaránt harcban lehet a győzelemért.”
Az élről tehát Verstappen indulhat, aki idénybeli harmadik, pályafutása 51., míg a helyszínen az első pole pozícióját szerezte meg. A Las Vegasban már kétszer diadalmaskodó holland pilóta bevallotta, nem volt teljesen elégedett az autójával. „Még mindig küszködöm néhány olyan problémával, amelyek Brazíliában is megnehezítették az életemet, de próbálom így is a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből.”
„Szerintem jól sikerült az időmérő, remek munkát végeztünk. A harmadik szakaszban szinte tökéletesen sikerült az első köröm, ráadásul a szélárnyék hatását is sikerült kihasználnom. Az, hogy az első sorból indulhatok, rendkívül jó eredmény. Elégedett vagyok a kvalifikáció alakulásával, és örülök, hogy a pole pozícióból rajtolhatok. Sok az ismeretlen a verseny előtt, sok minden függ a tempótól és a gumikezeléstől. A Mercedes egész hétvégén nagyon gyors volt, így nehéz lesz legyőzni. Remélhetőleg jó rajtot veszek, aztán meglátjuk, mit tehetek.”
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Antonelli
|Mercedes
|1:33.893
|átlag: 237.755 km/ó
|2.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:34.151
|0.258 mp h.
|3.
|Russell
|Mercedes
|1:34.224
|0.331
|4.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:34.244
|0.351
|5.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:34.592
|0.699
|6.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:34.668
|0.775
|7.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:34.899
|1.006
|8.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:35.090
|1.197
|9.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:35.105
|1.212
|10.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:35.314
|1.421
|11.
|Leclerc
|Ferrari
|1:35.197
|0.803
|12.
|Hamilton
|Ferrari
|1:35.253
|0.859
|13.
|Hülkenberg
|Audi
|1:35.460
|1.066
|14.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:35.641
|1.247
|15.
|Bortoleto
|Audi
|1:35.993
|1.599
|16.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:36.125
|1.731
|17.
|Camara
|Haas-Ferrari
|1:36.220
|1.556
|18.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:37.383
|2.719
|19.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:37.400
|2.736
|20.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:37.550
|2.886
|21.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:37.601
|2.937
|22.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:48.005
|13.341
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Russell
|1:34.664
|1.
|Verstappen
|1:34.394
|2.
|Antonelli
|1:34.684
|2.
|Gasly
|1:34.559
|3.
|Leclerc
|1:35.040
|3.
|Russell
|1:34.617
|4.
|Norris
|1:35.109
|4.
|Piastri
|1:34.763
|5.
|Verstappen
|1:35.264
|5.
|Norris
|1:34.766
|6.
|Hadjar
|1:35.413
|6.
|Lindblad
|1:34.963
|7.
|Lindblad
|1:35.456
|7.
|Colapinto
|1:34.982
|8.
|Lawson
|1:35.489
|8.
|Lawson
|1:35.048
|9.
|Piastri
|1:35.491
|9.
|Hadjar
|1:35.064
|10.
|Sainz
|1:35.588
|10.
|Antonelli
|1:35.086
|11.
|Hülkenberg
|1:35.710
|11.
|Leclerc
|1:35.197
|12.
|Gasly
|1:35.718
|12.
|Hamilton
|1:35.253
|13.
|Hamilton
|1:35.743
|13.
|Hülkenberg
|1:35.460
|14.
|Albon
|1:35.856
|14.
|Sainz
|1:35.641
|15.
|Colapinto
|1:35.930
|15.
|Bortoleto
|1:35.993
|16.
|Bortoleto
|1:36.149
|16.
|Albon
|1:36.125
|17.
|Camara
|1:36.220
|18.
|Pérez
|1:37.383
|19.
|Alonso
|1:37.400
|20.
|Stroll
|1:37.550
|21.
|Bottas
|1:37.601
|22.
|Bearman
|1:48.005
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|2.
|Russell
|Mercedes
|3.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|4.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|5.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|6.
|Antonelli
|Mercedes
|7.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|8.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|9.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|10.
|Leclerc
|Ferrari
|11.
|Hamilton
|Ferrari
|12.
|Hülkenberg
|Audi
|13.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|14.
|Bortoleto
|Audi
|15.
|Albon
|Williams-Mercedes
|16.
|Camara
|Haas-Ferrari
|17.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|18.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|19.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|20.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|21.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|22.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|4. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 20., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Pérez mért idő nélkül
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:47.272
|NOVEMBER 21., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:34.041
|Időmérő
|1. Antonelli 1:33.893 (a pole Verstappené)
|NOVEMBER 22., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|5.00
|HÁTRALÉVŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00