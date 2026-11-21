NB I

14. FORDULÓ

ÚJPEST FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–0 – élőben az NSO-n!

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezeti: Bogár

ÚJPEST: Szappanos – Sarkadi, Heitor, Stronati, Zeke – Ljujics, Maier, Szendrei, Krajcsovics – Matko, Amenyido. Vezetőedző: Szélesi Zoltán

KISVÁRDA: Popovics – Soltész D., Lippai, Chlumecky, Melnik, – Bíró B., Soltész I., Szikszai, Mesanovic – Herc, Balogun. Vezetőedző: Kuttor Attila

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ÉRDEKESSÉGEK A MÉRKŐZÉS ELŐTT

♦ 2018 óta 22 mérkőzést játszottak az NB I-ben, és a párharcban minimális különbséggel a szabolcsi együttes áll jobban, a mérleg ugyanis 9 újpesti győzelem, 3 döntetlen, 10 Kisvárda-siker. Összesen 13 olyan bajnoki találkozójuk volt, amelyiken legalább az egyik csapat nem talált be, így a gólátlag 2.8/mérkőzés.

♦ Kezdetben az Újpest dominált ebben a párosításban, hiszen az első 5 találkozójukból 4-et megnyert, míg a Várda csak 1-et. Aztán fordult a kocka, hiszen a következő 9 bajnokijukon 7-szer a szabolcsiak bizonyultak jobbnak, a legutóbbi 2 találkozójuk pedig ismét a lila-fehérek győzelmével zárult: márciusban a Megyeri úton 2–1-re, majd augusztusban Kisvárdán 4–2-re bizonyult jobbnak Szélesi Zoltán együttese.

♦ A lila-fehérek pályaválasztása mellett kereken 10 bajnokit játszottak: eddig 7-szer nyertek az újpestiek, 2022 februárjában 0–0-ra végeztek, a kisvárdaiak pedig 2-szer tudtak idegenben győzni: 2020 szeptemberében (2–4) és tavaly augusztusban (0–1), amikor a mérkőzést eldöntő gólt az a Novothny Soma fejelte, aki korábban 87 NB I-es találkozón szerepelt a másik oldalon, az újpestiek színeiben. A center akkor duplán ünnepelhetett, hiszen a 150. NB I-es meccsén az 50. találatát jegyezhette. A legutóbbi fővárosi találkozójuk tavasszal Matija Ljujics belőtt tizenegyesének köszönhetően hazai sikert hozott.

♦ Az előző 4 bajnokijából 3-at elvesztett az Újpest, és közben egyedül a Nyíregyházát tudta megverni, és ezalatt csupán két csapat szerzett kevesebb pontot nála.

♦ A Kisvárda a legutóbbi két fordulóban 1–0-ra veszített, 6 mérkőzés óta nyeretlen (2 iksz, 4 vereség), és visszacsúszott a kiesést jelentő 12. helyre. Ezek után nem meglepő, hogy a klub közös megegyezéssel szerződést bontott Supka Attila vezetőedzővel, és a helyére Révész Attila sportigazgató a várdaiakkal kooperációs szerződésben lévő NB II-es Kazincbarcika trénerét, az 56 éves Kuttor Attilát nevezte ki. A korábban a Haladást, a Mezőkövesdet, a Vasast és a Kazincbarcikát irányító új szakvezetőnek eddig 184 NB I-es mérkőzése van vezetőedzőként, a mérlege 54 győzelem, 46 döntetlen és 84 vereség. Érdekesség, hogy 2022 őszén Mezőkövesden Supkát – Híres Gábor egymeccses beugrása után – szintén Kuttor követte a kispadon.

♦ A lila-fehérek a 18 pontjuk több mint kétharmadát, 13-at odahaza gyűjtöttek be, a mérlegük 4–1–1. A Szusza-stadionban a legutóbbi 4 meccsükből 3-at megnyertek és közben csak a Puskás Akadémiától kaptak ki.

♦ A várdaiak házon kívül eddig közepesen teljesítettek, a mérlegük 2–2–2, a gólkülönbségük pedig pozitív (7–6). (P. GY.)