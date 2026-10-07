Nemzeti Sportrádió

Reaktiválta magát David Silva, Hongkongban fog játszani – hivatalos

M. B.M. B.
2026.10.07. 16:43
Fotó: Getty Images
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Supreme Sha Tin David Silva Hongkong hongkongi labdarúgás
A hongkongi élvonalban érdekelt Supreme Sha Tin a hivatalos instagram-oldalán közölte, hogy szerződtette a profi labdarúgástól 2023-ban visszavonult David Silvát.

A 40 éves, a spanyol válogatottal világ- és Európa-bajnokságot nyerő támadó eredetileg 2023 nyarán köszönt el az aktív labdarúgástól, miután 37 évesen elszakadt az elülső  keresztszalagja. Silva pályafutása során szerepelt a Valenciában és a Real Sociedadban (mindkét klubbal nyert egy-egy Király-kupát), valamint a Manchester Cityben, amellyel négy bajnoki címet, öt Angol Ligakupát és két FA-kupát nyert. Pályafutása során 784 tétmeccsen 124 gólt és 154 gólpasszt jegyzett.

A hongkongi élvonalban újoncként érdekelt Supreme Sha Tin azt nem közölte, hogy milyen hosszú időre állapodott meg a játékossal, aki hamarosan elutazik Hongkongban, hogy csatlakozzon új csapatához.

 

Supreme Sha Tin David Silva Hongkong hongkongi labdarúgás
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