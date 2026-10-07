Reaktiválta magát David Silva, Hongkongban fog játszani – hivatalos

A 40 éves, a spanyol válogatottal világ- és Európa-bajnokságot nyerő támadó eredetileg 2023 nyarán köszönt el az aktív labdarúgástól, miután 37 évesen elszakadt az elülső keresztszalagja. Silva pályafutása során szerepelt a Valenciában és a Real Sociedadban (mindkét klubbal nyert egy-egy Király-kupát), valamint a Manchester Cityben, amellyel négy bajnoki címet, öt Angol Ligakupát és két FA-kupát nyert. Pályafutása során 784 tétmeccsen 124 gólt és 154 gólpasszt jegyzett.

A hongkongi élvonalban újoncként érdekelt Supreme Sha Tin azt nem közölte, hogy milyen hosszú időre állapodott meg a játékossal, aki hamarosan elutazik Hongkongban, hogy csatlakozzon új csapatához.