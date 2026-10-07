Reaktiválta magát David Silva, Hongkongban fog játszani – hivatalos
A hongkongi élvonalban érdekelt Supreme Sha Tin a hivatalos instagram-oldalán közölte, hogy szerződtette a profi labdarúgástól 2023-ban visszavonult David Silvát.
A 40 éves, a spanyol válogatottal világ- és Európa-bajnokságot nyerő támadó eredetileg 2023 nyarán köszönt el az aktív labdarúgástól, miután 37 évesen elszakadt az elülső keresztszalagja. Silva pályafutása során szerepelt a Valenciában és a Real Sociedadban (mindkét klubbal nyert egy-egy Király-kupát), valamint a Manchester Cityben, amellyel négy bajnoki címet, öt Angol Ligakupát és két FA-kupát nyert. Pályafutása során 784 tétmeccsen 124 gólt és 154 gólpasszt jegyzett.
A hongkongi élvonalban újoncként érdekelt Supreme Sha Tin azt nem közölte, hogy milyen hosszú időre állapodott meg a játékossal, aki hamarosan elutazik Hongkongban, hogy csatlakozzon új csapatához.
Legfrissebb hírek
Vívó-vb: minden magyar kiesett női tőrben
Egyéb egyéni
2026.07.27. 10:01
Piros Zsombor kiesett a hongkongi tenisztorna selejtezőjében
Tenisz
2026.01.04. 11:59
Müller úgy nyert ATP-tornát, hogy közben sporttörténelmet írt
Tenisz
2025.01.05. 11:58
Rasovszky Kristóf 21. lett Hongkongban
Úszás
2024.10.26. 08:48