Juhász Gréta is bekerült a női kéziválogatott bő Eb-keretébe

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a nemzeti csapat múlt keddi sajtónyilvános edzésén már beszélt róla, hogy minden bizonnyal a Váci NKSE sérülés után visszatérő játékosára is számíthat az Európa-bajnokságon.

„Vele kapcsolatban nyáron jeleztem: nem biztos, hogy bevethető állapotban lesz a világversenyen, de megnéztem a mérkőzéseit és sokat fejlődött játékban, ráadásul eredményes is és hármas védőként is számíthatunk rá” – mondta.

Hozzáfűzte, régóta kerestek egy olyan balátlövőt, aki magas és hármas poszton is tud védekezni, ezért természetesen nem felejtették el az Eb-bronzérmes Juhászt, ahogyan a beálló Bordás Rékát sem, aki a bő keretnek továbbra is tagja.

Az európai szövetség honlapjára szerdán felkerült névsorból – a két évvel ezelőtti sikercsapat tagjai közül – csak Kácsor Gréta, Pásztor Noémi, Szöllősi-Schatzl Nadine és Tóth Nikolett hiányzik. A tavalyi világbajnokságon szerepelt játékosok közül ezúttal biztosan nem lesz ott Grosch Vivien és a sérült Albek Anna.

A magyar válogatott edzőtábora november 23-án kezdődik. Golovin kedden a magyar szövetség sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a keretét a felkészülés kezdete előtt körülbelül két héttel szűkíti majd.

A csapat november 27-én Ausztriával, 29-én pedig Szlovákiával játszik edzőmérkőzést Tatabányán. A decemberi kontinensviadal csoportkörében Nagyváradon 3-án Montenegró, 5-én Szlovénia, 7-én pedig Izland lesz az ellenfél. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

Az Eb-re 18 fős keret nevezhető, a meccskeretben pedig 16 játékos szerepelhet.

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT BŐ KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győr), Böde-Bíró Blanka (Ferencváros), Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (Corona Brasov – Románia), Zaj Klára (Vác)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Kovács Anett (Esztergom), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia), Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Pálffy Anna (Vác)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia), Afentáler Sára (Corona Brasov – Románia)

Beállók: Tóvizi Petra (Debrecen), Juhász Kata (Debrecen), Szmolek Apollónia (Esztergom), Bordás Réka (Ferencváros), Faragó Luca (Esztergom)

Irányítók: Vámos Petra (Metz HB – Franciaország), Simon Petra (Ferencváros), Kajdon Blanka (Vác), Kukely Anna (Mosonmagyaróvár), Csernyánszki Liliána (Debrecen), Horváth Fanni (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia), Csíkos Luca (Thüringer HC), Faragó Lea (Esztergom), Juhász Gréta (Vác), Ogonovszky Eszter (Vasas SC), Varga Emília (Esztergom)

Balszélsők: Márton Gréta (Ferencváros), Hársfalvi Júlia (Ferencváros), Petrus Mirtill (Debrecen), Ballai Anna (Esztergom), Szabó Anna (Thüringer HC – Németország)