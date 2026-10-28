Robotfűnyírón érkező labda, fellökött labdaszedő – a Csepel–DVSC MK-meccs legjobb képei

H. Á.H. Á.
2026.10.28. 18:37
null
Így érkezett a labda a kezdéshez (Fotó: Török Attila)
Címkék
DVSC Magyar Kupa Csepel képgaléria
Mint arról beszámoltunk, a DVSC óriási csatában, a ráadásban fordítva 3–2-re győzött Csepelen a Magyar Kupa 4. fordulójában, a 16 közé jutásért. Galériánkban mutatjuk a mérkőzés legjobb képeit.

MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
CSEPEL SC (NB III)–DEBRECENI VSC 2–3 (1–1)
Budapest, Béke tér, 1500 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Georgiu Teodoros, Horváth Zoltán)
CSEPEL: Szűcs K. – Bencsetler, Csákány, Bende, Kubitsch, Pintér D. (Fésű, 64.) – Alarishi (Torda, 79.), Bogdán B. (Szűcs L., 64.), Sükösd, Balogh Zs. (Szabó Á., 79.) – Tóth L. (Ignácz, 64.). Vezetőedző: Takács László
DEBRECEN: Erdélyi B. – Da Costa (Mehíjas, 66.), Batik, Szakál, Keller – Janneh (Samper, 76.), Patai – Baldoni (Egri, 62.), Cibla, Dénes V. (Szendrei Á, 62.) – Adinany (Kocsis D., 62.). Vezetőedző: Gert Remmel
Gólszerző: Tóth L. (37.), Torda (87.), ill. Dénes V. (42.), Egri (90+2.), Kocsis D. (90+3.)

null
fotó 2026.10.28.

Robotfűnyíró és tömött lelátó – a Csepel–DVSC MK meccs képei (Fotók: Török Attila)

Kapcsolódó tartalom

A ráadásban szerzett két gólt, nehezen jutott tovább a Debrecen Csepelen

Egri Imre és Kocsis Dominik góljával fordítottak a hajdúságiak a harmadosztályú rivális otthonában.

Videó: Kocsis véletlenül fellökte ünneplés közben a labdaszedőt, majd nekiadta a mezét

A DVSC csatára a ráadás harmadik percében szerzett győztes gólt.

 

 

DVSC Magyar Kupa Csepel képgaléria
Legfrissebb hírek

MOL Magyar Kupa: Zalaegerszeg–ETO

Labdarúgó NB I
16 perce

Spéci szurkolói sál, a legpontosabb szabadrúgás – a Ferencváros bicskei kupatovábbjutásának legjobb képei

Labdarúgó NB I
1 órája

Mol Magyar Kupa: hárommal nyert a Sopron, jelentős hátrányban a Várda, szépített a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB I
2 órája

Videó: Kocsis véletlenül fellökte ünneplés közben a labdaszedőt, majd nekiadta a mezét

Labdarúgó NB I
2 órája

Ez az első osztályú csapatok rémálma – drámai hajrá után nyert a Debrecen Csepelen

Magyar foci
3 órája

A Loki és a Paks a hajrában, a Szpari a hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást a Mol Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
4 órája

A ráadásban szerzett két gólt, nehezen jutott tovább a Debrecen Csepelen

Labdarúgó NB I
4 órája

Király Patrik gyönyörű gólt szerzett, de simán továbbjutott a Ferencváros

Labdarúgó NB I
4 órája