Feröer lakosságának több mint 10 százaléka ott lesz Oslóban a férfi kézilabda Eb-n

A becslések szerint nagyjából 6500 feröeri lakos (az ország lakossága összesen alig 55 ezer fő) vásárolt jegyet a férfiválogatott három, Oslo külvárosában megrendezésre kerülő csoportmérkőzésére a kézilabda Európa-bajnokságon. Az Atlantic Airways nemzeti légitársaság 18 járatot tervezett indítani a norvég fővárosba, így ilyen módon összesen 3000 feröeri utas érkezhet a torna helyszínére. A Sweden Herald a KVF műsorszolgáltatóra hivatkozva pedig úgy értesült: mintegy 1000 szurkoló érkezik majd egy komp segítségével, amely pénteken köt ki a norvég fővárosban.

A feröeri szurkolók Oslóban két helyszínt foglaltak le a három mérkőzésnapra, és Rúni Djurhuus szurkolói vezető már a hírek szerint külön figyelemmel tanulmányozta a norvég alkoholszabályozást is. „Boldog emberek vagyunk Feröeren. Amikor berúgunk, akkor nagy káosz lesz körülöttünk. Idegesek vagyunk amiatt, hogy a norvégok hogyan kezelik majd ezt – fogalmazott a vezérszurkoló, aki azonban tapasztalataiból kiindulva bízik a jó fogadtatásban – Otthon érezzük magunkat, mivel mindig jól fogadnak minket. És azt szoktuk mondani, hogy Norvégiában most végre igazi vikingekkel találkozhatnak az emberek.”

Feröer Dánián belül autonóm önkormányzattal rendelkező terület, de földrajzilag Norvégia közelebb van hozzá. Az Európa-bajnokságon a két ország, azaz Norvégia és Feröer leghamarabb az elődöntőben találkozhat egymással, de óriási meglepetés lenne, ha a mindössze második nemzetközi tornájukon szereplő „vikingek” eljutnának idáig.

Az Európa-bajnokságot január 15. és február 1. között rendezik meg három országban, Norvégiában, Svédországban és Dániában. Norvégia a C-csoportban szerepel Franciaország, Csehország és Ukrajna társaságában, míg Feröert a D-jelű négyesbe sorolták be Szlovénia, Montenegró és Svájc mellé. Mindkét válogatott Oslo külvárosában, Baerumban játssza a csoportmérkőzéseit, de amennyiben továbbjutnak, akkor a középdöntőben Malmőben kell majd mérkőzést játszaniuk.

