Dél-Afrika olimpiai rendezésre pályázna

A csütörtöki közlemény szerint a kabinet jóváhagyása után a dél-afrikai kormány is támogatja a pályázati terveket. Durban mellett még Fokváros és Johannesburg volt versenyben.

Durban 2015-ben elnyerte a 2022-es Nemzetközösségi Játékok rendezési jogát, két évvel később azonban megfosztották ettől arra hivatkozva, hogy nem tartotta be a legfontosabb kötelezettségeket.

A NOB várhatóan 2029-ben jelöli ki a házigazdákat.

A 2036-os játékokra Magyarország is jelezte rendezési szándékát, mellette India, Katar, Dél-Korea, Németország és Törökország érdeklődik. Az afrikai földrészen korábban még soha nem rendeztek olimpiát.