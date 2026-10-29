Dél-Afrika olimpiai rendezésre pályázna

2026.10.29. 13:07
Fotó: Getty Images
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A Dél-afrikai Olimpiai Bizottság (SASCOC) bejelentette, hogy Durban városával pályázna a 2036-os vagy a 2040-es nyári ötkarikás játékok, illetve paralimpia megrendezésére.

A csütörtöki közlemény szerint a kabinet jóváhagyása után a dél-afrikai kormány is támogatja a pályázati terveket. Durban mellett még Fokváros és Johannesburg volt versenyben.

Durban 2015-ben elnyerte a 2022-es Nemzetközösségi Játékok rendezési jogát, két évvel később azonban megfosztották ettől arra hivatkozva, hogy nem tartotta be a legfontosabb kötelezettségeket.

A NOB várhatóan 2029-ben jelöli ki a házigazdákat. 

A 2036-os játékokra Magyarország is jelezte rendezési szándékát, mellette India, Katar, Dél-Korea, Németország és Törökország érdeklődik. Az afrikai földrészen korábban még soha nem rendeztek olimpiát.

 

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