Tollaslabda: két magyar siker a vegyespárosoknál a nyílt magyar bajnokságon

2026.10.29. 15:50
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Palkovicsék sikerrel vívták meg a selejtezőt (Fotó: FB/Magyar Tollaslabdalabda-szövetség)
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magyar nyílt tollaslabda-bajnokság Palkovics Péter Tóth Barnabás tollaslabda
Mindkét magyar vegyes páros nyolcaddöntőbe jutott az 51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság csütörtöki játéknapján.

A Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban zajló viadalon Kis-Kasza Miklós és Sándorházi Vivien három játszmában múlta felül lengyel riválisát, míg Horváth Csanád és Hart Petra ötödik helyen kiemelt, a Maldív-szigetekről érkezett ellenfelet búcsúztatott két szettben.

Mesterházy Milánnak nem sikerült a főtáblára jutás férfi egyesben, amelyben így nem is lesz magyar játékos a legjobb 32 között. Párosban viszont Palkovics Péter és Tóth Barnabás, illetve Ágai Zénó és Pető Balázs is sikerrel vette a selejtezőt.

TOLLASLABDA
51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság
Vegyes páros, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért): Kis-Kasza Miklós, Sándorházi Vivien–Michal Sobolewski, Joanna Sobolewska (lengyel) 2:1 (6, –14, 14) Horváth Csanád, Hart Petra–Hussein Shaheed, Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq (Maldív-szigeteki, 5.) 2:0 (12, 15)
Férfi egyes, selejtező, 4. forduló: Alexander Ringbaek (dán)–Mesterházy Milán 2:0 (13, 20) 
Férfi páros, 2. forduló: Palkovics Péter, Tóth Barnabás–Berat Ayindi, Burak Kucuk (török) 2:1 (14, -15, 15) Ágai Zénó, Pető Balázs–Mehmet Emin Kilic, Arda Oz (török) 2:0 (12, 14)

 

magyar nyílt tollaslabda-bajnokság Palkovics Péter Tóth Barnabás tollaslabda
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