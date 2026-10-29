Antonelli történelmet írhat, a Mercedes is révbe érhet Mexikóban

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

Bajnokavatásra készül a Formula–1

Bár Andrea Kimi Antonelli múlt vasárnap még nem tudta lezárni a bajnoki küzdelmet, újabb győzelmével biztosította, hogy szinte már csak formalitás legyen a bajnokavatás. Az olasz versenyző 123 ponttal vezet legközelebbi üldözője, George Russell előtt, míg Lewis Hamilton hátránya további egy pont a harmadik helyen. Matematikailag már csak a két brit versenyző állíthatja meg az olaszt, azonban helyzetük rendkívül nehéz, mivel összességében már csak 125 pont szerezhető az idei szezonban.

Mindez azt jelenti, hogy a Mercedes-pilótának a riválisok eredményétől függetlenül elegendő két pontot szereznie a fennmaradó versenyhétvégéken ahhoz, hogy felérjen a csúcsra, de a soron következő Mexikóvárosi Nagydíjon akár pontszerzés nélkül is bebiztosíthatja az első vb-címét, ha egyik bajnoki riválisa sem tud futamgyőzelmet szerezni. Az olasz ugyanakkor jelezte, szeretné stílszerűen, sikerrel megkoronázni az idényt, így az a célja, hogy a dobogó tetején állva ünnepelje pályafutása első vb-címét.

Antonelli a Formula–1 történetének 36., egyúttal a sportág valaha volt legfiatalabb bajnoka lehet. Emellett véget vethet Olaszország több mint hét évtizedes várakozásának: az ország legutóbb 1953-ban ünnepelhetett egyéni vb-címet, amikor Alberto Ascari másodszor is a csúcsra ért. Előtte Giuseppe Farina hódította el a sportág első világbajnoki címét 1950-ben. Antonelli nemcsak Olaszország harmadik bajnoka lehet, hanem a harmadik olyan versenyző is, aki már a második Formula–1-es idényében felülhetett a sportág trónjára.

A Ferrari még az idén visszatérne a dobogó felső fokára

A Ferrari az elmúlt nagydíjakon erősödő formát mutat, és az Austinban debütált fejlesztési csomag is ígéretesnek bizonyult, ami újabb dobogós helyezésben csúcsosodott ki a csapat számára. Charles Leclerc két egymást követő futamon ért célba másodikként, míg Hamilton negyedikként látta meg a kockás zászlót. Igaz, utóbbi csupán egy másodperccel maradt el a harmadik Verstappentől, ami jól jelezte, hogy az autóban a dupla pódiumhoz szükséges potenciál is megvolt.

Leclerc az austini megméretés után hangsúlyozta, hogy az elmúlt két-három versenyen sikerült a vezetési stílusához jobban illeszkedő beállításokat találnia, és egyre jobban megérti az autót is, így sokkal kényelmesebben érzi magát a volán mögött. A monacói reméli, hogy a javuló forma még az idény vége előtt újabb győzelmet hozhat a Ferrarinak, ugyanakkor elismerte, hogy a szoros mezőnyben a riválisok fejlesztései is meghatározó szerepet kapnak.

A Ferrari újabb dobogót célozhat meg vasárnap? (Fotó: AFP)

A Scuderia esélyeit növelhetné, ha sikerülne a szabadedzéseken mutatott erős formát az időmérőre is átmenteni, hiszen az alakulat nemegyszer került már hátrányos helyzetbe a gyengén sikerült kvalifikáció miatt. A Ferrarinak a teljes hétvégét tekintve is kiegyensúlyozott teljesítményt kell nyújtania, miközben az autót és a gumikat is a lehető legjobb működési tartományban kell tartania.

Mexikóban ráadásul újabb kihívással kell szembenézniük a maranellóiaknak. A magaslati körülmények az erőforrások teljesítményére is hatással vannak, így különösen érdekes lesz látni, miként teljesít a Ferrari kisebb turbója a riválisokéhoz képest. Bár az Austinban pályára vitt fejlesztési csomag ígéretesnek bizonyult, a mexikóvárosi hétvége jóval összetettebb próbatétel elé állítja a Scuderiát. A csapatnak azt is bizonyítania kell, hogy a javuló formát a pálya eltérő adottságai mellett is képes átmenteni.

A Red Bull utolérte a McLarent

Noha Verstappen győzelmi sorozata megszakadt múlt hétvégén, így is a dobogón ünnepelt, méghozzá sorozatban hatodik alkalommal. Az idény elején még a középmezőnyben küzdő „vörös bikák” a fejlesztéseknek köszönhetően fokozatosan zárkóztak fel, az Azeri Nagydíjra hozott csomaggal pedig újabb jelentős előrelépést tettek. Verstappen egyre jobban ki tudta aknázni az autóban rejlő potenciált, Sepangban pedig az áttörés is eljött, amikor a csapat megszerezte idénybeli első győzelmét.

Szingapúrban újabb siker követte ezt, míg Austinban harmadikként zárt a holland, miközben a visszatérő Isack Hadjar is értékes pontokkal járult hozzá a felzárkózáshoz. A Red Bull az előző négy versenyhétvégén összesen 125 pontot gyűjtött, és gyors ütemben dolgozta le hátrányát a visszaeső McLarennel szemben a konstruktőri tabellán. Az osztrák istálló az Amerikai Nagydíjon utolérte a címvédőt, és több dobogós helyezésével jelenleg a harmadik helyet foglalja el a pontversenyben.

A Red Bull a pozíciója megerősítése mellett akár a Ferrari utolérését is célba veheti, ehhez azonban a hátralévő futamokon is hasonlóan versenyképesnek kell maradnia, miközben a maranellóiaknak is pontokat kellene hullajtaniuk. A Scuderia az előző két futamon egyaránt második helyet szerzett, és öt versennyel az idény vége előtt 119 ponttal előzi meg a Red Bullt. A különbség ledolgozásához a „vörös bikáknak” átlagosan csaknem 24 ponttal kellene többet szerezniük futamonként olasz riválisuknál, ami még a jelenlegi lendületük megőrzése mellett is komoly feladat lenne.

Míg az ellenfelek között egyre érdekesebbé válik a küzdelem az élmezőnyben, a Mercedes akár már ezen a hétvégén bebiztosíthatja a konstruktőri címet. Ehhez azonban legalább 39 ponttal kell többet gyűjtenie a Ferrarinál Mexikóvárosban. Az „ezüstnyilak” előtt két opció kínálkozik: kettős sikert aratnak, miközben a maranellóiak legfeljebb négy pontot szereznek, vagy első és harmadik helyen zárnak, miközben az olaszok maximum egy pontot gyűjtenek.

Verstappen és a Red Bull egyre előrébb tör (Fotó: AFP)

Pérez hosszabbított, a Haas továbbra sem jelentette be Bearmant

A Cadillac stílszerűen a Mexikóvárosi Nagydíj előtt jelentette be, hogy többéves kontraktust kötött a mexikói versenyzőjével, Sergio Pérezzel, aki pályafutása 300. futamrajtjára készül hazai közönség előtt. A pilóta egy év kihagyás után remek formában tért vissza, és az új megállapodás értelmében legalább 2029 végéig kötelezte el magát, vagyis az új csapata hosszú távon tervez vele.

A garázs túlsó oldalán Valtteri Bottas szintén többéves szerződéssel érkezett a Cadillachez, ám a legfrissebb hírek szerint nem biztos a helye a 2027-es idényre. A finn ülésére Colton Herta az elsődleges jelölt, aki jelenleg a Formula–2-ben szerepel, és emellett tesztpilótaként is tevékenykedik. Az amerikai múlt hétvégén hazai közönség előtt is debütált edzésen, és most Mexikóban is szerephez jut a nyitányon. Ráadásul pont Bottast állítja félre, miközben fontos mérföldkövet érhet el. Ha Herta legalább 100 kilométert tesz meg a hatvanperces gyakorláson, akkor megszerzi az F1-es versenyzéshez szükséges szuperlicensz utolsó hiányzó pontját.

TÖBB FIATAL IS LEHETŐSÉGHEZ JUT Nemcsak a Cadillac pilótafelállása változik a nyitó tréningen: Nikola Colov, Freddie Slater és Gabriel Mini például az első hivatalos F1-es edzésére készül, a bolgár a Racing Bullsnál Liam Lawsont, a brit az Audinál Gabriel Bortoletót, míg az olasz az Alpine-nál Franco Colapintót küldi a bokszfalra. Szerephez jut még Leonardo Fornaroli a McLarennél, Frédérik Vesti a Mercedesnél, Ivasza Ajumu a Red Bullnál, Luke Browning a Williamsnél, Jak Crawford az Aston Martinnál, valamint Hirakava Rjó a Haasnál. Az első edzésen így Lawson, Bortoleto és Colapinto mellett Lando Norris, George Russell, Verstappen, Alexander Albon, Lance Stroll és Esteban Ocon sem ül autóba.

Nem zárultak még le a tárgyalások a Haas és Oliver Bearman között sem. A csapat és a versenyző egyaránt úgy nyilatkozott, együtt kívánják folytatni, a szerződés véglegesítése azonban továbbra is várat magára. A legfrissebb értesülések szerint a tárgyalásokat a pilóta állítólagos, évi hatmillió eurós fizetési igénye is hátráltathatja, a hírt azonban egyik fél sem erősítette meg hivatalosan.

MI VÁRHATÓ A MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJON?

Nincs megállás, szünet nélkül folytatódik a 2026-os bajnokság: az amerikai tripla hétvége második, egyúttal az idény 19. állomása az Autódromo Hermanos Rodríguez, ahol a 6. Mexikóvárosi Nagydíj következik, a királykategória pedig 26. alkalommal látogat el a mexikói fővárosba. A mezőny fontos hétvége előtt áll, hiszen minden adott ahhoz, hogy hatodik alkalommal is a helyszínen avassanak világbajnokot. John Surtees 1964-ben, Denny Hulme 1967-ben, Graham Hill 1968-ban, míg Hamilton 2017-ben és 2018-ban ért fel a csúcsra Mexikóban. Antonelli ehhez a társasághoz csatlakozhat vasárnap.

A tengerszint felett mintegy 2250 méteres magasságban fekvő pálya különleges kihívás elé állítja az autókat: a ritkább levegő miatt csökken a leszorítóerő és a légellenállás, miközben a megfelelő hűtés biztosítása is nehéz feladattá válik. A lassú, technikás kanyarokat és gyorsabb íveket, a látványos stadionrészt, valamint a hosszú egyeneseket és a komoly féktávokat is felvonultató pálya jelentős részét újraaszfaltozták az idei évre, és csak az első szektor maradt nagyrészt érintetlen.

Ez a gumikezelésre is nagy hatással lehet az előttünk álló hétvégén: a hivatalos szállító, a Pirelli a C3-as, a C4-es, valamint a C5-ös, vagyis a három leglágyabb keveréket bocsátja a mezőny rendelkezésére. Bár a pálya hagyományosan kevéssé koptatja az abroncsokat, a ritkább levegő miatt megnövekedhet a gumik csúszása, ami szemcsésedéshez vezethet. Az új burkolat tapadása és a gumik felmelegítésének nehézségei szintén befolyásolhatják a stratégiákat. Egykiállásos verseny is elképzelhető, de a kétkiállásos taktika sem zárható ki, így a csapatoknak az edzéseken kell felmérniük, milyen irányba érdemes elindulniuk.

A legutóbbi öt futamot tekintve 2021-ben és 2024-ben is pályára kellett küldeni a biztonsági autót, 2022-ben és 2025-ben virtuális biztonsági autós szakasz lépett érvénybe, 2023-ban pedig mindkettőre sor került, ráadásul a futamot piros zászlóval is meg kellett szakítani. A csapatoknak tehát az esetleges korlátozásokat is figyelembe kell venniük a stratégiák kialakításánál.

Az időjárás várhatóan nem szól komolyan bele a hétvége alakulásába: alapvetően végig száraz időt jósolnak, igaz, pénteken és szombaton is mutatkozik 20-30 százalék esély az esőre. A maximális hőmérséklet 25–27 Celsius-fok körül alakulhat, miközben a széllökések esetenként 25–30 km/ó-t is elérhetik.

Ami a történelmi múltat illeti, a pálya 2015-ös visszatérése óta Verstappen uralja a mexikói pályát, a holland öt győzelmet szerzett, amivel magasan vezet a vonatkozó mutatóban. A Red Bull-pilótán kívül csak Hamilton tudott egynél többször nyerni a helyszínen, a brit 2016-ban és 2019-ben állhatott fel a dobogó felső fokára. Rajtuk kívül Carlos Sainz Jr. és Lando Norris diadalmaskodott már az Autódromo Hermanos Rodríguezen, előbbi 2024-ben, utóbbi 2025-ben.

Ami a jelenlegi formát illeti, bár Antonelli révén a Mercedes visszatért a dobogó tetejére múlt hétvégén, és az olasz egyértelmű győzelmi ambíciókkal érkezik meg a pályára, kérdéses, hogy az eltérő viszonyok között, mennyire tudja kiaknázni az új csomagban rejlő potenciált. A mércét a múltbeli eredmények és a jelenlegi forma alapján is Verstappen és a Red Bull jelentheti, de nem lesz egyszerű dolguk a „vörös bikáknak”.

A Mercedes mellett ugyanis a Ferrari is komoly kihívóvá léphet elő: Austinban mindhárom szabadedzést az élen zárta, Leclerc pedig a futamon is a dobogón végzett, és a mexikói egyes részei is kedvezhetnek az autónak, igaz, az erőforrás hatékonysága kérdéses lehet. A McLaren eközben abban bízhat, hogy ezúttal eredményesebb hétvégét teljesíthet, és tényezőt jelenthet az élen zajló csatában.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 365 2. George Russell 242 3. Lewis Hamilton 241 4. Max Verstappen 236 5. Charles Leclerc 233 6. Lando Norris 211 7. Oscar Piastri 144 8. Isack Hadjar 105 9. Liam Lawson 77 10. Pierre Gasly 42 11. Arvid Lindblad 38 12. Franco Colapinto 27 13. Oliver Bearman 23 14. Nico Hülkenberg 13 15. Gabriel Bortoleto 10 16. Esteban Ocon 7 17. Fernando Alonso 7 18. Carlos Sainz 7 19. Alexander Albon 5 20. Cunoda Juki 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 607 2. Ferrari 474 3. McLaren-Mercedes 355 4. Red Bull-Ford 355 5. Racing Bulls-Ford 102 6. Alpine-Mercedes 69 7. Haas-Ferrari 30 8. Audi 23 9. Williams-Mercedes 12 10. Aston Martin-Honda 7 11. Cadillac-Ferrari 0



