Kassai ajándék a Tőketerebesi járás focistáinak

A kezdeményezés azonban túlnőtt Királyhelmec határain. Míg tavaly mindössze öt csapat szerepelt a Tőketerebesi járás bajnokságában, idén már tíz együttes alkotja a mezőnyt.

„Úgy látszik, hogy az a munka és segítség, amelyet a járás kisebb klubjainak igyekeztem nyújtani, nagyon hamar beérett. Egy kis futball-láz indult el a térségben, ami rendkívül pozitív történet” – mondta lapunknak Geri Ádám, a magyar többségi tulajdonban lévő FC Kassa klubigazgatója.

Az őszi szezon csúcspontját a Királyhelmec–Gálszécs mérkőzés jelentette, amelyre több mint 800 néző látogatott ki, miközben a hazai találkozók átlagosan 400 fős közönséget vonzottak. Az őszi idény lezárásaként a járás mind a tíz klubja meghívást kapott a szerdai Kassa–DAC élvonalbeli meccsre.

Fotó: FC Kassa

„Ez egyfajta köszönetnyilvánítás volt mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában: a klubvezetőknek, az edzőknek, a játékosoknak, az önkormányzatoknak, a támogatóknak és a játékvezetőknek is. Örülök, hogy minden csapat elfogadta a meghívást” – fogalmazott Geri Ádám.

A kassai klubigazgató szerint az esemény túlmutat a futballon: „A sport megmutatja, hogy az emberek nemzetiségtől függetlenül milyen jól tudnak együttműködni. A magyarlakta településekről a DAC-nak, mások a Kassának szurkoltak, de ma a közösségépítés a legfontosabb.”

Az ötletgazda bízik benne, hogy a kezdeményezés más régiókat is inspirálhat: „Ha akár csak egyetlen településen sikerül újra felébreszteni a vágyat egy futballcsapat létrehozására, már megérte. A sport összekötő ereje ma is óriási, és ezen szeretnénk tovább dolgozni a régióban” – zárta gondolatait Geri Ádám, az FC Kassa klubigazgatója.