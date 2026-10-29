„A labdarúgás a szurkolóké” – C. Ronaldo üzent, miután minden idők legjobb aranylabdásának választották

A portugál klasszis a 2008-as idényével végzett az élen, megelőzve Lionel Messi rekordokat hozó 2012-es évét. Az ötszörös aranylabdás a közösségi oldalán köszönte meg a támogatást.

„A labdarúgás a szurkolóké! Köszönöm minden drukkernek a világon. A Minden Idők Aranylabdája elismerés a tiétek is” – írta Cristiano Ronaldo.

A France Football által életre hívott kezdeményezés, a BOAT. (Ballon d’Or of All Time) keretében a szurkolók tíz, legalább kétszeres aranylabdás klasszis legjobb idényéről szavazhattak. A portugál támadó 2008-as teljesítménye bizonyult a legnépszerűbbnek, amikor még a Manchester United játékosaként 42 gólt szerzett minden sorozatot figyelembe véve, és Premier League-címet, valamint Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett.

Fontos ugyanakkor, hogy a BOAT nem újabb hivatalos Aranylabda, hanem a díj 70. évfordulójához kapcsolódó közönségszavazás volt. A részvétel egy euróba került, a szurkolók pedig többször is leadhatták voksukat. A kezdeményezés tehát nem a pályafutások, hanem az egyes Aranylabda-győztes idények összehasonlításáról szólt.