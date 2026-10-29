„Snyderman” legyőzte az „Orosz tankot” a birkózó-világbajnokságon

Pénteken közel telt házat csinált a szabadfogású program rajtja az asztanai Barisz Arénában.

A 97 kilogrammosok küzdelmeire külön is kell térnünk, mert elképesztően jó mérkőzéseket láthattunk. A mezőny nívóját jelzi, hogy négy olimpiai bajnok, öt világbajnok, kilenc vb-érmes szállt harcba, s azt is érdemes megemlíteni, hogy a kategóriába nevezett 29 birkózó eddig összesen 31 világbajnoki medáliát nyert.

Érdemes megemlíteni a két extraklasszis, az „Orosz tank” becenévre hallgató kétszeres olimpia bajnok, hatszoros világbajnok Abdulrasid Szadulajev, valamint az olimpiai arany- és ezüstérmes, négyszeres vb-győztes amerikai Kyle Snyder („Snyderman”) negyeddöntőjét.

Kazahsztán lakosságának 14.4 százaléka orosz nemzetiségű, nem meglepő tehát, hogy a nagyjából hétezer fős szurkolótábor Szadulajevet mellett állt – főleg ha azt is vesszük, hogy ő győzte le a világbajnokukat, Rizabek Ajtmuhant, így az orosz veresége esetén a hazai klasszis kiesik a versenyből. Hiába teremtettek elképesztő hangulatot a kazahok, Szadulajev győzelméhez ez most kevés volt, Kyle Snyder fantasztikusan színvonalas ütközetben 4:4-re, később szerzett ponttal nyert.

Az amerikai aztán a fináléba is bejutott, amelyben a másik ágról az Ázsia-bajnok, tavaly vb-harmadik japán Josida Arassal találkozik, aki két olimpiai bajnokot, az iráni Hasszan Jazdanicseratit és a bahreini Ahmed Tazhudinovot is megverte. Előbbit 0.1 másodperccel (!) a meccs vége előtt elért levitellel.

Mint megírtuk, ebben a súlycsoportban szerepelt Eb-bronzérmesünk, Végh Richárd is, aki az első mérkőzésén 8:3-ra kikapott a Pánamerika-bajnok és olimpikon kubai Arturo Silot Torrestől. Mint kiderült, ez egyben a verseny végét is jelentette neki, mert Silot a következő körben elképesztő csatában, 9:0-s előnyről 18:16-ra kikapott az azeri Magomedkhan Magomedovtól.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Csütörtök

53 kg. Világbajnok: Moe Kijoka (Japán), 2. Lucia Yepez Guzmán (Ecuador), 3. Andreea Ana (Románia) és Emma Malmgren (Svédország)

62 kg. Vb: Adaugo Nwachukwu (Egyesült Államok), 2. Ozaki Nonoka (Japán), 3. Amina Tandelova (Oroszország) és Biljana Dudova (Bulgária)

68 kg. Vb: Lung Csia (Kína), 2. Merim Zsumanazarova (Kirgizisztán), 3. Kennedy Blades (Egyesült Államok) és Adéla Hanzlícková (Csehország)

72 kg. Vb: Li Cö-lu (Kína), 2. Wiktoria Choluj (Lengyelország), 3. Jositake Mahiro (Japán) és Tanu Sharma (India)

KORÁBBAN

Szabadfogás

97 kg. A 16 közé jutásért: Silot Torres (kubai)–Végh Richárd 8:3

Nők

59 kg. Nyolcaddöntő: Vinnik (ukrán)–Bognár Erika 6:2