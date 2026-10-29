A Ferencvárostól távozó Jesper Jensen az Esbjerg vezetőedzője lesz – hivatalos

Az Esbjerg honlapján olvasható közleményből kiderült, hogy Jesper Jensen hároméves szerződést ír alá, és a svéd Tomas Axnért váltja, aki szerződésének lejártával távozik a csapattól, hogy a svéd női válogatott szövetségi kapitányi feladataira összpontosíthasson.

A 49 éves Jensen 2017 és 2024 között már vezette az esbjergieket, akikkel hazai fronton sikert sikerre halmozott: nyert négy bajnoki címet, három Dán Kupát és három Szuperkupát, emellett a Bajnokok Ligája négyes döntőjében 2024-ben bronzérmig vezette az együttest. A dán szakember jelenleg a Ferencváros vezetőedzője, ám – mint azt már megírtuk – korábban már bejelentette, hogy családi okok miatt egy évvel szerződése lejárta előtt távozik a csapattól.

A tapasztalt trénernek nem lesz könnyű dolga régi-új munkahelyén, hiszen Henny Reistad távozásával is számolnia kell: a világklasszis norvég játékos ugyanis hat idény után a francia Brestben folytatja majd pályafutását.

„Számomra nem volt döntő szempont, hogy Henny továbbra is a klubnál marad vagy sem. Az Esbjerg egy sztárjátékost veszít el, ezért fontos, hogy hosszú távon gondolkodjunk, és valami újat építsünk fel. Gazdasági szempontból nem mindig tudjuk felvenni a versenyt a külföldi elitklubokkal, ezért meg kell találnunk azokat a saját szempontokat, amelyekben jobbak lehetünk. Ha a legjobbak akarunk lenni, olyasmit kell tennünk, amit mások nem. Emellett fenntartható klubot kell építenünk, amelyet sajátos kultúra és családias hangulat jellemez” – idézte Jensent az Esbjerg hivatalos honlapja.

Érdekesség, hogy Jensen jelenlegi együttese, a Ferencváros november 8-án éppen az Esbjerg otthonába látogat a Bajnokok Ligája csoportkörének 7. fordulójában.