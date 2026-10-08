A CAS nem kapott Kamila Valijeva versenyzésére vonatkozó kérelmet

A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) első lépésként, augusztusban semleges státuszt adott az orosz műkorcsolyázónak, elviekben elhárítva ezzel az utolsó akadályt Kamila Valijeva visszatérése elől. A sztár négy évig nem versenyezhetett egy pozitív doppingteszt után, ráadásul megfosztották a 2022-es Európa-bajnokságon és a pekingi olimpián szerzett érmeitől is.

Aztán négy hete az ISU bejelentette be, hogy Valijeva egyike annak a négy orosz műkorcsolyázónak, akikről megállapították, hogy nem felelnek meg az „egyéni semleges sportolóként való részvétel” követelményeinek. Valijeva mellett Mark Kondratyuk férfi műkorcsolyázó, valamint az Alekszandra Sztyepanova, Ivan Buhin jégtáncpáros sem kapott engedélyt az ISU-tól, mindannyian ott voltak a 2022-es pekingi olimpián.

Ezen ítélet ellen lehetett mostanáig fellebbezni a CAS-nál, ám a határidőre nem érkezett kérelem Valijeva ügyében. A szabályzat elvileg lehetővé teszi, hogy a 2022-ben kirobbant ukrajnai háborút követően eltiltott orosz versenyzők a 2026–27-es szezonban indulhassanak semleges státuszban, de ehhez bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. Például nem lehetnek katonai szervezetnek vagy klubnak a tagjai, illetve nem támogathatják az Ukrajna elleni inváziót.

A még mindig csak 20 éves Valijeva a 2022-es pekingi téli olimpián első nőként teljesített négyfordulatos ugrást a csapatverseny során. Egy nappal később azonban kiderült, hogy a trimetazidin-tesztje pozitív lett 2021 decemberében, az orosz bajnokságon. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyezte, hogy a pozitív minta ellenére részt vegyen az egyéni versenyben – amelyben eredetileg negyedik lett –, de közölte, hogy a csapatverseny érmeit addig nem osztják ki, amíg az ügyét nem rendezik.

Az orosz csapatot végül megfosztották az aranyéremtől, Valijevát pedig fellebbezések és hosszas jogi huzavona után a CAS doppingvétség miatt 2024. január 29-én kizárta a versenyből, helybenhagyva a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség négyéves, 2021. december 25-től számított eltiltását.

Valijevát – akinek a büntetése tavaly decemberben járt le – a fegyelmi ítélet nyomán megfosztották a 2022-es Európa-bajnokságon szerzett aranyérmétől is.