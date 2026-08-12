Nemzeti Sportrádió

Vádat emeltek Gór-Sebestyén Júlia ellen kiskorú veszélyeztetése miatt

2026.08.12. 12:14
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Fotó: Nemzeti Sport, archív
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Sebestyén Júlia műkorcsolya vád bántalmazás Gór-Sebestyén Júlia
Vádat emeltek egy műkorcsolyaedző ellen, aki gyermekeket bántalmazott pszichésen és olykor fizikailag is – tudatta a Fővárosi Főügyészség közleményben az MTI-vel szerdán. Sajtóhírek szerint idén februárban gyanúsították meg kiskorúak veszélyeztetésével az Európa-bajnok Gór-Sebestyén Júliát, a nyomozás 2023-ban kezdődött.

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádirata szerint a megvádolt nő egy sportegyesületet irányított, ott edzéseket tartott gyermekeknek. 

A vádlott kiemelt elvárásokkal és szigorral végezte munkáját, ez a hozzáállása egyre erőteljesebbé vált. Egy idő után figyelmen kívül hagyta a gyermekek életkorából adódó alapvető testi és érzelmi igények elsőbbségét, egészségüket, fejlődésüket is az eredményességnek rendelte alá. A gyermekek érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztető, elfogadhatatlan módszereket alkalmazott.

„A vádlott a gyermekekkel kezdetben még harmonikus edző-versenyző kapcsolatban volt, ám később rideggé, agresszívvá vált. Ha a gyerekek nem érték el a kívánt versenyeredményt, vagy az edzéseken nem az elvárásainak megfelelően teljesítettek, akkor enyhébb módon fizikailag bántalmazta, valamint lelkileg megalázta a gyermekeket, gyakran más személyek, elsősorban sportolótársaik előtt. Trágár módon kiabált velük, volt, aki felé élvédőt és fém kulacsot hajított. Előfordult, hogy arcon ütött gyermeket, illetve edzőtáborban drasztikus ételmegvonást is alkalmazott, amikor a versenyző testsúlyát csökkenteni akarta. 

Így a vádlott olyan elhidegülést, szorongást és önértékelési zavarokat váltott ki, amellyel három gyermek fizikai-érzelmi-erkölcsi fejlődését veszélyeztette. Mindezek alapján a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolta meg az edzőt. Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönt indítványozott, továbbá, hogy a bíróság határozott időre tiltsa el a kiskorúakkal foglalkozástól” közölte a Fővárosi Főügyészség.

Sajtóhírek szerint idén februárban gyanúsították meg kiskorúak veszélyeztetésével az Európa-bajnok Gór-Sebestyén Júlia műkorcsolya-edzőt, a nyomozás 2023-ban kezdődött.

A Fővárosi Főügyészség felhívta a figyelmet arra, hogy gyermek fizikai, pszichés bántalmazása vagy annak gyanúja esetén hívható az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálat a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225-ös számon. Személyesen is lehet segítséget kérni az Áldozatsegítő Központokban, melyek címlistája a http://vansegitseg.im.gov.hu linken található.
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Sebestyén Júlia műkorcsolya vád bántalmazás Gór-Sebestyén Júlia
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