Vádat emeltek Gór-Sebestyén Júlia ellen kiskorú veszélyeztetése miatt

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádirata szerint a megvádolt nő egy sportegyesületet irányított, ott edzéseket tartott gyermekeknek.

A vádlott kiemelt elvárásokkal és szigorral végezte munkáját, ez a hozzáállása egyre erőteljesebbé vált. Egy idő után figyelmen kívül hagyta a gyermekek életkorából adódó alapvető testi és érzelmi igények elsőbbségét, egészségüket, fejlődésüket is az eredményességnek rendelte alá. A gyermekek érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztető, elfogadhatatlan módszereket alkalmazott.

„A vádlott a gyermekekkel kezdetben még harmonikus edző-versenyző kapcsolatban volt, ám később rideggé, agresszívvá vált. Ha a gyerekek nem érték el a kívánt versenyeredményt, vagy az edzéseken nem az elvárásainak megfelelően teljesítettek, akkor enyhébb módon fizikailag bántalmazta, valamint lelkileg megalázta a gyermekeket, gyakran más személyek, elsősorban sportolótársaik előtt. Trágár módon kiabált velük, volt, aki felé élvédőt és fém kulacsot hajított. Előfordult, hogy arcon ütött gyermeket, illetve edzőtáborban drasztikus ételmegvonást is alkalmazott, amikor a versenyző testsúlyát csökkenteni akarta.

Így a vádlott olyan elhidegülést, szorongást és önértékelési zavarokat váltott ki, amellyel három gyermek fizikai-érzelmi-erkölcsi fejlődését veszélyeztette. Mindezek alapján a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolta meg az edzőt. Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönt indítványozott, továbbá, hogy a bíróság határozott időre tiltsa el a kiskorúakkal foglalkozástól” – közölte a Fővárosi Főügyészség.

Sajtóhírek szerint idén februárban gyanúsították meg kiskorúak veszélyeztetésével az Európa-bajnok Gór-Sebestyén Júlia műkorcsolya-edzőt, a nyomozás 2023-ban kezdődött.