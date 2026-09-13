Coe: Rendezni kell az orosz atléták elleni szankciók ügyét

Mindezt annak keretében jelentette ki, hogy közeleg a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) eljárása, amelyet az Orosz Atlétikai Szövetség kezdeményezett még a nyáron, miután fellebbezett a World Athletics által kiszabott szankciók ellen. A nemzetközi szövetség Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta tiltja az orosz és fehérorosz sportolók részvételét a nemzetközi versenyeken.

„Álláspontunk nem változott, mert nem politikáról, hanem a verseny tisztaságáról van szó” – mondta Sebastian Coe újságíróknak a Budapesten zajló, tízmillió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő záró napja előtt.

„Tizennyolc éves korom óta minden állásfoglalásom a tisztességről és a versenyről szól, és ez számomra fontos – tette hozzá a 69 éves sportvezető. – Az álláspontunk nem változott, de ezt a kérdést rendezni kell, ezzel teljes mértékben tisztában vagyok.”

A lausanne-i székhelyű CAS várhatóan még az idén megtárgyalja az orosz szövetség panaszát, amelynek célja az orosz és fehérorosz sportolókat érintő szankciók hatályon kívül helyezése. A World Athletics az egyik legszigorúbb álláspontot képviseli a nemzetközi szövetségek közül Oroszországgal szemben, miközben egyes sportágak fokozatosan lehetővé tették az érintett sportolók részvételét semleges státuszban.