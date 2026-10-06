Nemzeti Sportrádió

Megműtötték Sviatchenko Alexei vállát

R. P.R. P.
2026.10.06. 13:57
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Sviatchenko Alexei és Pavlova Maria (Fotó: Szabó Miklós)
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Sviatchenko Alexei műkorcsolya Pavlova Maria
Megműtötték Sviatchenko Alexei vállát, így a Pavlova Mariával alkotott párosa visszalép a két Grand Prix-versenytől – számolt be a hírről a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség.

A páros a 2026-os Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, majd a milánói–cortinai téli olimpián a negyedik helyen végezett. Hetven év után ők képviselték ismét Magyarországot az olimpiai párosversenyben, nem sokkal lemaradva a dobogóról.

A tervek szerint két Grand Prix-versennyel kezdték volna meg az új versenyszezont – írja a magyar szövetség.

A páros előbb a franciaországi Angers-ban, majd a helsinki Finlandia Trophyn lépett volna jégre, de Sviatchenko válla mégsem gyógyult meg teljesen, így azt műteni kellett.

Emiatt természetesen vissza kellett lépniük a GP-szezontól, az erről szóló hivatalos értesítést a szövetség már elküldte a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetségnek (ISU).

 

Sviatchenko Alexei műkorcsolya Pavlova Maria
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