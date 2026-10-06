Megműtötték Sviatchenko Alexei vállát

A páros a 2026-os Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, majd a milánói–cortinai téli olimpián a negyedik helyen végezett. Hetven év után ők képviselték ismét Magyarországot az olimpiai párosversenyben, nem sokkal lemaradva a dobogóról.



A tervek szerint két Grand Prix-versennyel kezdték volna meg az új versenyszezont – írja a magyar szövetség.



A páros előbb a franciaországi Angers-ban, majd a helsinki Finlandia Trophyn lépett volna jégre, de Sviatchenko válla mégsem gyógyult meg teljesen, így azt műteni kellett.



Emiatt természetesen vissza kellett lépniük a GP-szezontól, az erről szóló hivatalos értesítést a szövetség már elküldte a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetségnek (ISU).