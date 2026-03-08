Nemzeti Sportrádió

Norvég győzteseket avattak a gyorskorcsolyázók összetett vb-jén

2026.03.08. 18:45
Eitremet (balra) és Wikundot lovasszánon vitték körbe a pályán a győzelmük után (Fotó: Getty Images)
Címkék
gyorskorcsolya vb gyorskorcsolya világbajnokság gyorskorcsolya
A férfiaknál és a nőknél is norvég győztest avattak a gyorskorcsolyázók összetett világbajnokságán, a hollandiai Heerenveenben.

A férfiaknál Sander Eitrem diadalmaskodott, aki szombaton a papírformát igazolva megnyerte az 5000 métert, és ugyan 500-on csak a 12. legjobb időt érte el, vasárnap kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Ezerötszázon a második, 10 000 méteren a harmadik legjobb időt érte el, így összesítésben 145.804 ponttal végzett az élen. A második a cseh Metodej Jilek lett 146.117 ponttal, a harmadik pedig a lengyel Vladimir Semirunniy 146.243-mal.  Az első nap után élen álló amerikai Jordan Stolz (147.170) végül leszorult a dobogóról és negyedikként zárt.

A nőknél Ragne Wiklund – aki szombaton holtversenyben vezetett a japán Takagi Mihóval – a zárónapon megnyerte az 5000 métert, és ezzel 157.457 ponttal az aranyérmet is megszerezte. A második helyen a hazai közönség előtt versenyző Marijke Groenewoud (158.086), a harmadikon pedig Takagi (158.287) végzett – a viadal honlapja alapján.

 

gyorskorcsolya vb gyorskorcsolya világbajnokság gyorskorcsolya
