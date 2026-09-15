Marcelo Brozovic országot váltott, Roberto Firmino csapattársa lett

A 99-szeres horvát válogatott, vb-ezüst- és bronzérmes középpályás egy évre írt alá a katari bajnokságot négy forduló után hibátlan mérleggel vezető Al-Szaddhoz, ahol többek között Roberto Firmino és Alessio Romagnoli lesz a csapattársa.

Sajtóhírek szerint olasz klubok (Juventus, Lazio, Fiorentina) is érdeklődtek Marcelo Brozovic iránt, ám ő már nem kívánt visszatérni a Serie A-ba, és a tízmillió eurós éves fizetéssel kecsegtető katari ajánlatot fogadta el.

A pályafutása legemlékezetesebb időszakát (2015–2023) az olasz Internazionaléban töltő 33 éves labdarúgó az előző idény végéig a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató Al-Nasszr játékosa volt, a szaúdi klubban 129 tétmérkőzésen nyolc gól és 23 gólpassz fűződött a nevéhez.