Nemzeti Sportrádió

Marcelo Brozovic országot váltott, Roberto Firmino csapattársa lett

K. Zs.K. Zs.
2026.09.15. 07:41
Marcelo Brozovic itt még korábbi szaúdi klubja mezében ünnepel gólt (Fotó: Getty Images)
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Marcelo Brozovic nemzetközi átigazolás Al-Szadd
Marcelo Brozovic az Al-Szadd soraiban folytatja pályafutását – jelentette be a katari labdarúgóklub a hivatalos felületein.

A 99-szeres horvát válogatott, vb-ezüst- és bronzérmes középpályás egy évre írt alá a katari bajnokságot négy forduló után hibátlan mérleggel vezető Al-Szaddhoz, ahol többek között Roberto Firmino és Alessio Romagnoli lesz a csapattársa.

Sajtóhírek szerint olasz klubok (Juventus, Lazio, Fiorentina) is érdeklődtek Marcelo Brozovic iránt, ám ő már nem kívánt visszatérni a Serie A-ba, és a tízmillió eurós éves fizetéssel kecsegtető katari ajánlatot fogadta el.

A pályafutása legemlékezetesebb időszakát (2015–2023) az olasz Internazionaléban töltő 33 éves labdarúgó az előző idény végéig a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató Al-Nasszr játékosa volt, a szaúdi klubban 129 tétmérkőzésen nyolc gól és 23 gólpassz fűződött a nevéhez.

 

Marcelo Brozovic nemzetközi átigazolás Al-Szadd
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