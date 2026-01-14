Nem lesznek orosz síugrók a téli olimpián

A lehetőség azzal esett végleg kútba, hogy az érintett sportolók nem kaptak vízumot a milánói-cortinai olimpiára selejtező sorozat e hét végi záró versenyeire.

„Esélyünk sincs kijutni az olimpiára, mert a vízumkérelmek elutasítása miatt nem tudunk részt venni a selejtezőkön” – panaszolta Jevgenyij Plehov, az orosz válogatott vezetőedzője a TASZSZ hírügynökségnek.

Az ötkarikás kvalifikációval próbálkozó, az ukrajnai háború miatt eleve csak semleges státuszt kapott orosz síugrók már a december végi-január eleji, németországi és ausztriai Négysáncverseny egyik állomásán sem tudtak rajthoz állni hasonló vízumgondok miatt.