Nem lesznek orosz síugrók a téli olimpián

2026.01.14. 12:25
Pekingben még ott lehettek az orosz síugrók (Fotó: AFP)
Az orosz síugrók elvesztették eleve csekély esélyüket az olimpiai kvalifikációra, így arra is, hogy semleges színekben indulhassanak a februári, téli ötkarikás játékokon.

A lehetőség azzal esett végleg kútba, hogy az érintett sportolók nem kaptak vízumot a milánói-cortinai olimpiára selejtező sorozat e hét végi záró versenyeire.

„Esélyünk sincs kijutni az olimpiára, mert a vízumkérelmek elutasítása miatt nem tudunk részt venni a selejtezőkön” – panaszolta Jevgenyij Plehov, az orosz válogatott vezetőedzője a TASZSZ hírügynökségnek.

Az ötkarikás kvalifikációval próbálkozó, az ukrajnai háború miatt eleve csak semleges státuszt kapott orosz síugrók már a december végi-január eleji, németországi és ausztriai Négysáncverseny egyik állomásán sem tudtak rajthoz állni hasonló vízumgondok miatt.

 

