Az ifjúsági öttusázóknál újra szólhat az orosz himnusz

A döntésről Mihail Gyegtyarjov sportminiszter, egyben az Orosz Olimpiai Bizottság elnöke számolt be saját Telegram-csatornáján. A nemzeti szimbólumok visszakapása az U15-ös, U17-es és U19-es korosztályokat érinti.

„Ez egy újabb tagadhatatlanul pozitív döntés az orosz sport javára, és az orosz sportolók érdekeinek védelmére irányuló következetes munka eredménye, valamint megerősítése annak, hogy a sportpárbeszéd fokozatosan konstruktív irányba tér vissza” – írta a sportvezető.

Decemberben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság javasolta, hogy a nemzetközi szövetségek mind az egyéni, mind a csapatsportágakra vonatkozóan engedélyezzék az orosz és fehérorosz sportolók számára az ifjúsági versenyeken való részvételt a nemzeti szimbólumok újbóli használata mellett.