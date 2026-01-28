Nemzeti Sportrádió

Az ifjúsági öttusázóknál újra szólhat az orosz himnusz

Vágólapra másolva!
2026.01.28. 14:44
null
Mihail Gyegtyarjov (Fotó: Getty Images)
Címkék
fehérorosz sportolók öttusa orosz sportolók
A Nemzetközi Öttusaszövetség engedélyezte az ifjúsági korosztályba tartozó orosz sportolók számára a nemzeti zászló és himnusz újbóli használatát.

A döntésről Mihail Gyegtyarjov sportminiszter, egyben az Orosz Olimpiai Bizottság elnöke számolt be saját Telegram-csatornáján. A nemzeti szimbólumok visszakapása az U15-ös, U17-es és U19-es korosztályokat érinti.

„Ez egy újabb tagadhatatlanul pozitív döntés az orosz sport javára, és az orosz sportolók érdekeinek védelmére irányuló következetes munka eredménye, valamint megerősítése annak, hogy a sportpárbeszéd fokozatosan konstruktív irányba tér vissza” – írta a sportvezető.

Decemberben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság javasolta, hogy a nemzetközi szövetségek mind az egyéni, mind a csapatsportágakra vonatkozóan engedélyezzék az orosz és fehérorosz sportolók számára az ifjúsági versenyeken való részvételt a nemzeti szimbólumok újbóli használata mellett.

 

fehérorosz sportolók öttusa orosz sportolók
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: 13 orosz és hét fehérorosz sportoló indulhat

Téli sportok
4 órája

Nem lesznek orosz síugrók a téli olimpián

Téli sportok
2026.01.14. 12:25

Az öttusázó Guzi Blanka élvezi a hóban futást

Egyéb egyéni
2026.01.14. 08:50

Los Angelesben edzőtáborozik az öttusa-válogatott

Egyéb egyéni
2026.01.12. 11:24

Népsport: A szovjetek kimentek, Szondy István hazajött

Népsport
2025.12.29. 08:00

„Máig bennem él, kiskoromban milyen izgatottan vártam a feldíszített karácsonyfát”

Egyéb egyéni
2025.12.26. 07:04

Az év legnézettebb videói: amikor Gulyás Michelle átvehette az Év Női Sportolójának járó díjat

Egyéb egyéni
2025.12.23. 19:20

Újabb orosz tornászok és ritmikus gimnasztikázók kaptak indulási engedélyt a nemzetközi versenyekre

Torna
2025.12.18. 22:32
Ezek is érdekelhetik