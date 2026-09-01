Ez már a véghajrá: Enzo Fernández 140 millió euróért lesz a Cityé, keresi utódját a Chelsea – keddi transzferhiradó

Egész augusztusban jelentkeztünk napi, folyamatosan frissülő, élő transzferhiradónkkal, s bár a nyárnak már vége, a topligákban ma, szeptember 1-jén zárul a nyári átigazolási időszak. Kövesse a Nemzeti Sporttal a transzferhajrát és annak legnagyobb kérdéseit: Iliman Ndiaye és Enzo Fernández is a Manchester Cityben? Mi lesz a Julian Álvarez-dráma vége? Igazol még szélsőt a Liverpool?

Átigazolási hiradónk folyamatosan frissül...