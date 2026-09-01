Nemzeti Sportrádió

Ez már a véghajrá: Enzo Fernández 140 millió euróért lesz a Cityé, keresi utódját a Chelsea – keddi transzferhiradó

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.09.01. 10:49
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Melyik lesz az utolsó nap legnagyobb dobása? (Fotók: Getty Images)
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transzferhíradó kedd keddi transzferhíradó átigazolások átigazolási időszak
Egész augusztusban jelentkeztünk napi, folyamatosan frissülő, élő transzferhiradónkkal, s bár a nyárnak már vége, a topligákban ma, szeptember 1-jén zárul a nyári átigazolási időszak. Kövesse a Nemzeti Sporttal a transzferhajrát és annak legnagyobb kérdéseit: Iliman Ndiaye és Enzo Fernández is a Manchester Cityben? Mi lesz a Julian Álvarez-dráma vége? Igazol még szélsőt a Liverpool?

Átigazolási hiradónk folyamatosan frissül...

 

transzferhíradó kedd keddi transzferhíradó átigazolások átigazolási időszak
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