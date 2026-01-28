Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: 13 orosz és hét fehérorosz sportoló indulhat

2026.01.28. 11:15
Fotó: Getty Images
A végső nevezések alapján 13 orosz és hét fehérorosz sportoló indulhat – semleges színekben – a jövő pénteken kezdődő milánói-cortinai téli olimpián.

Négy évvel ezelőtt, Pekingben több mint 200 fős volt az orosz küldöttség – a 2022-es téli játékok négy nappal azelőtt ért véget, hogy Oroszország, Fehéroroszország támogatásával katonai inváziót indított Ukrajna ellen. A lépés nyomán a két ország versenyzőit a legtöbb sportág nemzetközi színteréről kizárták.

Az oroszok és a fehéroroszok Olaszországban nem vehetnek részt a megnyitón és nem használhatják nemzeti jelképeiket, zászlójukat, himnuszukat. A semleges státuszt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság adja ki egyéni sportágakban olyan versenyzőknek, akik bizonyítani tudják, hogy nem támogatják a háborút és nincs kapcsolatuk katonai vagy állami biztonsági szervekkel.

Orosz részről a két műkorcsolyázót, Agyelija Petroszjant és Pjotr Gumennyiket tartják éremesélyesnek.

Négy éve, Pekingben 32 dobogós helyezést, köztük öt elsőt gyűjtöttek az oroszok, akik már akkor is semlegesként indulhattak csak, büntetésül az államilag irányított doppingolás miatt.

 

