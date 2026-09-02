Videoton: érkezik a Puskás Akadémia csatára, szegedi védő is jöhet – NS-infó

Ma már jeleztük, hogy a legutóbb kölcsönben a csíkszeredai csapatban szerepelt csatárt, Nagy Zoárdot ismét kölcsönadná a Puskás Akadémia FC, és több NB II-es csapat is érdeklődik iránta.

Úgy tudjuk, azóta előrelépés történt a 26 éves játékos ügyében, és a Videoton veheti kölcsön. Nagy Zoárd tavaly nyáron igazolt a Puskás Akadémiához, ebben az idényben még nem lépett pályára az első csapatban (csak az NB III-as második csapatban), az előző évadban, az őszi szezonban öt NB I-es meccsen szerepelt, tavasszal pedig a Csíkszeredában 12 román bajnokin játszott, gólt nem szerzett.

A Videoton FCF csatár mellett balhátvédet is igazolhat, az első számú kiszemelt a Szeged-Csanád GA 23 éves játékosa, Kurdics Levente.