Nemzeti Sportrádió

Videoton: érkezik a Puskás Akadémia csatára, szegedi védő is jöhet – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.09.02. 17:06
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Nagy Zoárd tavaly 2029-ig írt alá a Puskás Akadémiához, de ismét kölcsönadhatják a csatárt, ezúttal a Videotonnak (Fotó: puskasakademia.hu, archív)
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NB II Kurdics Levente Puskás Akadémia Nagy Zoárd Videoton magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint jó eséllyel a Videotonban folytathatja pályafutását a Puskás Akadémiától távozó csatár, Nagy Zoárd.

Ma már jeleztük, hogy a legutóbb kölcsönben a csíkszeredai csapatban szerepelt csatárt, Nagy Zoárdot ismét kölcsönadná a Puskás Akadémia FC, és több NB II-es csapat is érdeklődik iránta.

Úgy tudjuk, azóta előrelépés történt a 26 éves játékos ügyében, és a Videoton veheti kölcsön. Nagy Zoárd tavaly nyáron igazolt a Puskás Akadémiához, ebben az idényben még nem lépett pályára az első csapatban (csak az NB III-as második csapatban), az előző évadban, az őszi szezonban öt NB I-es meccsen szerepelt, tavasszal pedig a Csíkszeredában 12 román bajnokin játszott, gólt nem szerzett.

A Videoton FCF csatár mellett balhátvédet is igazolhat, az első számú kiszemelt a Szeged-Csanád GA 23 éves játékosa, Kurdics Levente.

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A kispadon nincs változás. Balhátvédet és csatárt is igazolna a stáb. Utóbbi posztra Nagy Zoárd a kiszemelt, miután a klubbal hírbe hozott Ádám Martin máshol folytatja.

 

 

 

NB II Kurdics Levente Puskás Akadémia Nagy Zoárd Videoton magyar átigazolás
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