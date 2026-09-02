Nemzeti Sportrádió

A 80-as évek jugoszláv legendáját, Ivan Gudeljt gyászolja a Hajduk Split

K. Zs.K. Zs.
2026.09.02. 14:32
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Ivan Gudelj (balra) a francia Michel Platinivel vív fejpárbajt az 1984-es Európa-bajnokságon (Fotó: AFP)
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gyászhír Ivan Gudelj gyász halálhír horvát foci halál
Rövid, súlyos betegség után szerdán 65 éves korában elhunyt Ivan Gudelj, a Hajduk Split legendás horvát labdarúgója, az 1980-as évek jugoszláv válogatottjának meghatározó játékosa.

A védőként és (inkább) középpályásként is nagyszerűen teljesítő Ivan Gudelj tagja volt az 1979-ben U18-as Európa-bajnokságot nyerő jugoszláv válogatottnak, őt választották meg az ausztriai torna legjobb játékosának.

Karrierje meredeken ívelt felfelé: már 17 évesen bemutatkozott a Hajduk Split első csapatában, teljes klubkarrierjét ott töltötte (362 tétmérkőzésen 93 gólt szerzett), jugoszláv bajnok és kupagyőztes lett. 

A jugoszláv nagyválogatottban húszévesen lépett pályára először, 1982-ben a „plávik” történetének legfiatalabb csapatkapitánya lett, részt vett az az évi spanyolországi világbajnokságon – a francia L'Équipe sportlapnál befért a torna álomcsapatába – és az 1984-es franciaországi Európa-bajnokságon.

A Girondins Bordeaux és a Real Madrid is szerződést ajánlott neki, de 1986 szeptemberében drámai fordulat történt: egy Hajduk–Crvena zvezda bajnoki mérkőzésen Gudelj rosszul lett, le kellett cserélni, és a vizsgálatok fertőző májgyulladást mutattak ki nála.

Huszonhat évesen, 33-szoros válogatottként kénytelen volt abbahagyni a futballt; a későbbiekben kisebb-nagyobb megszakításokkal edzősködött, többnyire korosztályos csapatokkal foglalkozott, és szerepet vállalt a hepatitisz terjedésének megakadályozására indított horvátországi kampányokban is.

AZ IVAN GUDELJ ÉLETÉRŐL NÉHÁNY ÉVE FORGATOTT DOKUMENTUMFILM ELŐZETESE

 

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