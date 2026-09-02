Nyílt vízi úszás: kezdődik a junior-vb Argentínában

A „félhivatalos” nyerő számon túl vagyunk, merthogy a 21. vb-medált tavalyelőtt az itáliai Algheróban már megszerezték legjobb utánpótláskorú vízi maratonistáink, akik a héten a 22.-ért – meg persze a továbbiakért – szállnak harcba, ezúttal Dél-Amerikában. Közelebbről Santa Fe (Szent Hit) városának a Salado-folyó mellett fekvő, nemzetközi hírű versenyközpontjában, az édesvizű tóban, a Lago Surban kijelölt pályákon.

A település nevéből kiindulva szentül hisszük, hogy csapatunk kitart a medálos hagyományok mellett, merthogy a kanadai Wellandban 2012-ben rendezett legelső junior-világbajnokságot leszámítva, ahol nem indultunk,

minden eddigi hasonló világeseményről hoztunk haza érmet, sőt érmeket.

Illetve hát a 2014-esen elegendő volt itthon tartanunk két nyakbavalót, egy aranyat és egy bronzot, mivel akkor Balatonfüred volt a házigazda. Aztán 2016-ban három, 2018-ban öt, 2022-ben, a minden szempontból mesés Seychelles-szigeteken pedig hét érem lett a mieinké.

A már említett 2024-es olaszországi vb-n sem adtuk alább négy medálnál, úgyhogy a sportági nagyhatalom minősítést a tényszerűség mondatja velünk, és mostani, korántsem csak egyetlen dobogós helyezést feltételező várakozásunk is tökéletesen megalapozott, mert ígéretes magyar válogatott indul Argentínában is.

Reményeink még erőteljesebbek lehetnének, ha nem szól közbe az elutazás előtt a balszerencse. A júliusban, hazai vizeken, Sukorón megrendezett junior Európa-bajnokság pazarul teljesítő – 13 érmet, közte öt aranyat szerző - magyar hősei közül tudniillik ketten is kidőltek:

a Velencei-tavon sikert sikerre halmozó Sárkány Zétény és Bartalos Anna egyaránt betegség miatt nem tarthatott a többiekkel.

Bízzunk azonban abban, hogy a talentumokkal teli társaság a hiányzó kiválóságok nélkül is a tradícióknak megfelelően teljesít. Vagyis Nagy Napsugár, Miszlai Mira, Grandpierre Krisztián, Huszti Márton, Kárpáti Máté, Kreisz Bálint és társaik több alkalommal is a világbajnoki dobogóról integetnek majd az eredményhirdetéskor a vasárnapig tartó négynapos viadalon.

A 14-19 évesek argentínai összejövetelén a fiatalok korosztályuktól függően 5, 7 és fél, s 10 kilométeres távokon vetélkednek egymással, illetve a 3 kilométeres kieséses sprintversenyben és a 4x1500-as vegyes csapatváltókban is összemérik felkészültségüket.

(Kiemelt képünkön: Nyílt vízi úszóválogatottunktól az argentínai junior-vb-n is jó eredményeket várunk Forrás: MÚSZ)