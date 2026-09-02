Nemzeti Sportrádió

Elhunyt az Eb-ezüstérmes birkózó, Rusznyák József

2026.09.02. 17:50
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Fotó: Magyar Birkózók Szövetsége
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gyászhír Rusznyák József olimpikon birkózó
Életének 80. évében, méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után elhunyt az egykori szabadfogású Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó, Rusznyák József, aki két olimpián is képviselte Magyarországot.

A hazai szövetség megemlékezése felidézi, az 1947. január 6-án Végardón született sportoló Sátoraljaújhelyen ismerkedett meg az ökölvívás, valamint később választott sportága, a birkózás alapjaival. Tehetsége hamar megmutatkozott a szőnyegen, 1963-ban már a Kárpáti Károly által vezetett Budapesti Honvédban edzett, s noha két évvel később katonai állományba került, továbbra is a csapat tagja maradt.

Rusznyák József, akinek munka- és teherbírása kiemelkedő volt, technikás, erős és gyors versenyzőnek számított, az 1968-as mexikói olimpián kötött- és szabadfogásban egyaránt szőnyegre lépett – ez manapság szinte elképzelhetetlen –, négy évvel később pedig Münchenben is ott volt, szabadfogásban a nyolcadik helyen végzett.

Pályafutása legnagyobb eredményét szabadfogásban érte el, az 1970-es berlini Európa-bajnokságon a dobogó második fokára állhatott fel.

Hat országos bajnoki címmel zárult sportolói karrierjét követően sem szakadt el a sportágtól, edzőként tevékenykedett tovább.

 

 

gyászhír Rusznyák József olimpikon birkózó
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