Kép: két régi jó barát – Erling Haaland Szoboszlai Dominikkal közös fotót posztolt
Erling Haaland hétfőn egy több képből álló bejegyzést osztott meg saját Facebook-oldalán, az egyik fotón a Liverpool FC magyar válogatott sztárja, Szoboszlai Dominik is megtalálható.
Mint ismert, Szoboszlai Dominik és Erling Haaland régóta jó barátságot ápol egymással. Egészen azóta, hogy csapattársak voltak a Red Bull Salzburgnál. Úgy tudni, a két játékos közel lakik egymáshoz Angliában Manchester és Liverpool között, gyakran szólnak hozzá egymás fotóihoz, nyilatkoznak a másikról, most pedig a norvég klasszisnak hála egy újabb közös fotót is láthatunk róluk.
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