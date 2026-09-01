Nemzeti Sportrádió

Kép: két régi jó barát – Erling Haaland Szoboszlai Dominikkal közös fotót posztolt

CS. M.CS. M.
2026.09.01. 10:22
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Szoboszlai Dominik és Erling Haaland (Fotó: Facebook/Erling Haaland)
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kép Erling Haaland Szoboszlai Dominik fotó Premier League
Erling Haaland hétfőn egy több képből álló bejegyzést osztott meg saját Facebook-oldalán, az egyik fotón a Liverpool FC magyar válogatott sztárja, Szoboszlai Dominik is megtalálható.

 
Mint ismert, Szoboszlai Dominik és Erling Haaland régóta jó barátságot ápol egymással. Egészen azóta, hogy csapattársak voltak a Red Bull Salzburgnál. Úgy tudni, a két játékos közel lakik egymáshoz Angliában Manchester és Liverpool között, gyakran szólnak hozzá egymás fotóihoz, nyilatkoznak a másikról, most pedig a norvég klasszisnak hála egy újabb közös fotót is láthatunk róluk.

 

kép Erling Haaland Szoboszlai Dominik fotó Premier League
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