Kép: két régi jó barát – Erling Haaland Szoboszlai Dominikkal közös fotót posztolt



Mint ismert, Szoboszlai Dominik és Erling Haaland régóta jó barátságot ápol egymással. Egészen azóta, hogy csapattársak voltak a Red Bull Salzburgnál. Úgy tudni, a két játékos közel lakik egymáshoz Angliában Manchester és Liverpool között, gyakran szólnak hozzá egymás fotóihoz, nyilatkoznak a másikról, most pedig a norvég klasszisnak hála egy újabb közös fotót is láthatunk róluk.