Aranylabdástól korábbi Premier League-sztárokig: nyolc ingyen igazolható játékos, aki még csapatot keres

Paul Pogba (legutóbbi klubja: AS Monaco)

A Manchester United korábbi középpályása alig játszott azóta, hogy lejárt a 18 hónapos eltiltása 2025 márciusában, amelyet doppingolás miatt kapott. Az előző idényben folyamatosan sérülések hátráltatták, emiatt csak hat mérkőzésen lépett pályára. A szerződése eredetileg jövő nyárig szólt, de idén júliusban felbontották azt.

Karim Benzema (legutóbbi klubja: Al-Hilal)

A 2022-es aranylabdás 2023 nyarán hagyta el a Real Madridot, azóta játszott Szaúd-Arábiában. Idén januárban igazolt át az Al-Ittihadból az Al-Hilalba, de a napokban felbontotta a szerződését, annak ellenére, hogy ebben a szezonban már három meccsen is lehetőséget kapott.

Rijad Mahrez (legutóbbi klubja: Al-Ahli)

Egy másik játékos, akinek felbontották a szerződését az egyik szaúdi klubnál, az ötszörös Premier League-bajnok Mahrez. Az algériai szélső 2023-ban igazolt az Al-Ahlihoz a Manchester Citytől, és minden sorozatot figyelembe véve 122 találkozón 37 gólt szerzett. A hírek szerint a szaúdi bajnokságban marad, és közel áll ahhoz, hogy az Al-Sababhoz szerződjön.

Dani Carvajal (legutóbbi klubja: Real Madrid)

Carvajal szerződése az előző évad végéig szólt a Real Madriddal, amelyet nem hosszabbítottak meg. Az utóbbi években állandóan kisebb-nagyobb sérülésekkel bajlódott, többek között elszakadt a keresztszalagja 2024 októberében. Emiatt (is) kevés időt töltött a pályán, egészen pontosan 1085 percet a legutóbbi idényben. Beszámolók szerint a nyár folyamán a Spanyol Labdarúgó-szövetség edzőközpontjában tréningezett honfitársával és a szintén szabadon igazolható korábbi csapattársával, Joseluval.

David Alaba (legutóbbi klubja: Real Madrid)

Nagyon hasonló cipőben jár, mint Carvajal: évek óta folyamatosan sérült és alig játszik (csupán 2586 percet töltött a pályán az előző három idényben összesen). Pedig nagyon sokoldalú, komplex játékos, kis túlzással kilencest és kapust kivéve minden szerepkörben kipróbálták, sőt, rendre jól is teljesített.

Jadon Sancho (legutóbbi klubja: Aston Villa – kölcsönben a Manchester Unitedtől)

Az angol támadó anno a Borussia Dortmund színeiben robbant be, ám a távozását követően egyetlen csapatánál sem tudta kihozni magából a legjobbat, pedig megfordult a Manchester Unitednél, a Chelsea-nél, az Aston Villánál, illetve fél évre még Dortmundhoz is visszatért. Ki gondolta volna 2020-ban, hogy 26 évesen nem nagyon talál magának új csapatot…

Raheem Sterling (legutóbbi klubja: Feyenoord)

A 82-szeres angol válogatott szélső mindössze három hónap és nyolc mérkőzés után közös megegyezéssel távozott a Feyenoordtól, a következő hónapban pedig bíróság elé kell állnia veszélyes vezetés vádjával, miután májusban autójával a szalagkorlátnak ütközött az autópályán. Ezt megelőzően, a 2024–2025-ös idényben az Arsenal kölcsönjátékosaként már csak árnyéka volt korábbi önmagának.

Sergio Ramos (legutóbbi klubja: Monterrey)

A világbajnok és Európa-bajnok játékosnak 2025 decembere óta nincs csapata, miután távozott a mexikói Monterreytől. Bár már 40 éves, még nem jelentette be a visszavonulását, a beszámolók szerint ugyanis úgy érzi, fizikailag még mindig képes magas szinten teljesíteni. Az év korábbi szakaszában élére állt egy befektetői konzorciumnak, amely megpróbált többségi tulajdonrészt szerezni korábbi klubjában, a Sevillában, ám az ajánlatukat elutasították.